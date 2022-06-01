日本各地COVID-19疫情降溫 東京連19天趨緩

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續有感趨緩，包括東京、大阪、北海道、沖繩等地，今天新增確診病例都低於上週同日。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2415例確診病例，較上週三減少約1500例，連續19天低於上週同日。最近一週平均單日新增2412.1例，是前一週平均的71.1%，疫情持續趨緩。

與東京都同屬首都圈的埼玉縣今天新增702例確診病例，較上週三減少530例，連續18天低於上週同日，至今累計病例數55萬1240例，包括1607例死亡病例。

大阪府今天新增1977例確診病例，較上週三減少900多例，至今累計病例數97萬5797例，包括5052例死亡病例。

位於東北地方的宮城縣今天新增348例確診病例，較上週三減少139例，連續9天低於上週同日，至今累計病例數8萬7221例，包括198例死亡病例。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增1240例確診病例，較上週三減少854例，連續18天低於上週同日。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1472例確診病例，較上週三減少609例，連續12天低於上週同日，疫情持續趨緩。沖繩縣至今累計病例數21萬6721例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增137.26人染疫，沖繩縣以662.51人連續68天居日本各地之冠；宮崎縣以210.99人次之、石川縣以204.30人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110601