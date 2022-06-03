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白宮：5歲以下COVID-19疫苗若獲准 最快6/21開打

2022/6/3 12:39（6/3 12:56 更新）
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白宮防疫協調官吉哈2日說，若聯邦政府機關在數週內批准，預期5歲以下幼兒最快可在21日開始接種COVID-19疫苗。圖為美國醫護人員用針管吸取莫德納疫苗，準備施打。（中央社檔案照片）
白宮防疫協調官吉哈2日說，若聯邦政府機關在數週內批准，預期5歲以下幼兒最快可在21日開始接種COVID-19疫苗。圖為美國醫護人員用針管吸取莫德納疫苗，準備施打。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）今天說，若聯邦政府機關在數週內批准，預期5歲以下幼兒最快可於6月21日開始接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

吉哈對媒體表示，美國政府有足夠的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗可展開幼兒接種計畫，一旦疫苗獲得核准就能實施。

他說，聯邦政府將提供1000萬劑疫苗給各州和地方政府，開始讓5歲以下幼兒普遍接種。

為了獲得讓幼兒接種疫苗的許可，共同研發COVID-19疫苗的輝瑞及德國生技公司BioNTech昨天已完成向美國食品暨藥物管理局（FDA）遞交申請的程序。

路透社報導，全球多數國家都尚未批准COVID-19疫苗用於5歲以下幼兒。目前不清楚有多少父母會讓這個年齡層的幼兒接種；美國先前開放5到11歲兒童接種疫苗，需求並不高。

莫德納3月公布的試驗數據顯示，幼兒接種兩劑莫德納疫苗安全無虞，且可產生與成人相似的免疫反應。

吉哈說，美國食藥局的獨立顧問將於本月14、15日開會討論兩項申請案，預期會後不久食藥局就會做出決定。

吉哈提到，一旦食藥局批准疫苗，還需要美國疾病管制暨預防中心（CDC）的建議，疾管中心「很快」會排定諮詢委員會會議的日期。

吉哈說，許多醫師可能會於6月20日「六月節」（Juneteenth）的假日休息，但若食藥局和疾管中心都同意讓幼兒接種疫苗，最快將於6月21日開始施打。

他說：「我們期望數週內，每位想讓孩子接種疫苗的家長都能預約成功。我們會盡快配送疫苗。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110603

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