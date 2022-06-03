越南民眾打疫苗意願低 政府正了解可否強制接種

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（中央社記者陳家倫河內3日專電）由於越南民眾不想打COVID-19疫苗，多個省市表示不再接收新的疫苗或要求把疫苗運往他省。在「打氣不佳」的情況下，越南政府已要求衛生部釐清法規，了解是否可以強制民眾施打。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國家衛生和流行病學研究所（National Institute of Hygiene and Epidemiology）阮功律（Nguyen Cong Luat）博士近日表示，首都河內市、海陽省、清化省拒絕接收新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並請求將這些疫苗運往其他地方。

除了前述3省市，阮功律說，另外還有10個省市也沒接收新分配的COVID-19疫苗。

阮功律指出，用於成人與兒童的COVID-19疫苗還剩很多，由於疫情得到控制，民眾對於接種疫苗顯得興趣缺缺。

面對民眾依然故我，越南政府辦公室已經要求衛生部釐清法規，了解是否可以強制民眾接種COVID-19疫苗，還是必須基於民眾意願，此外也要盤點目前可用的疫苗數量以及預計進口的疫苗數量。

胡志明市副市長楊英德（Duong Anh Duc）日前表示，胡志明市的COVID-19疫苗接種速度下滑，主要是民眾不想打了。許多父母不願讓5至11歲的兒童打疫苗，這一族群的疫苗接種率僅50%；此外，僅有900名成人接種第4劑。

楊英德呼籲：「COVID-19全球疫情依然複雜嚴峻，沒人知道會不會再有新的變種病毒出現，引發新一輪疫情。沒了疫苗的保護將很危險。」他要求有關單位繼續說服民眾接種COVID-19疫苗。

越南國家衛生和流行病學研究所一名代表說，各省市都回報民眾不想打加強針，因為他們老早就確診。疫苗接種的速度也受到一些錯誤的疫苗副作用訊息影響。這些因素導致各省市不再接收疫苗分配。

越南衛生部副部長杜春宣（Do Xuan Tuyen）指出，前面13個不願接收疫苗的省市必須在3日之前接收，依然不從的必須透過書面向總理范明正（Pham Minh Chinh）與衛生部保證將對疫情再度爆發負責。

杜春宣表示，如果民眾拒絕打疫苗，有關主管機關必須要求他們簽署文件自行負擔確診後的治療費用，且必須為病毒的傳播負起責任。

截至5月29日，越南約有62%的人接種了第3劑的COVID-19疫苗，平均每天施打約10萬劑。越南國家衛生和流行病學研究所評估，仍有約2600萬人不願打第3劑，很難在6月前把所有應該施打加強針的人都打完。（編輯：陳惠珍）1110603