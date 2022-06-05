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對抗通貨膨脹 美考慮取消部分對中國加徵關稅

2022/6/5 23:23
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，為對抗當前的高通貨膨脹，拜登總統已要求其團隊研究取消部分對中國加徵的關稅這一選項。

這些關稅是前總統川普（Donald Trump）執政期間實施的。當被問及拜登政府是否正考慮取消對中國的這些關稅以緩解通貨膨脹時，雷蒙多（Gina Raimondo）告訴CNN：「我們正對此進行研究。事實上，總統已要求我們分析這件事，我們也正在進行中，而他必須為此做出決定。」

她說，有些產品，如居家用品、自行車等，取消這些產品的關稅是有道理的。她補充道，政府已決定保留對鋼鐵和鋁製品徵收的部分關稅，以保護美國工人和美國鋼鐵產業。

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雷蒙多同意半導體短缺問題可能持續到2024年。她說，這個問題有一個解決方案，就是國會盡快通過「晶片美國製造法案」（CHIPS for America Act）。這項法案旨在強化美國半導體產業，讓美國對中國更具有競爭力。她說：「我不明白他們為什麼要拖延。」

另外，雷蒙多不認為拜登政府1年前推出的1.9兆美元「美國救援計畫」（American Rescue Plan）紓困方案導致高通貨膨脹，她說，儘管存在通貨膨脹，但美國經濟復甦依然強勁。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110605

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