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俄羅斯入侵烏克蘭
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澤倫斯基感謝英相強生：提供多管火箭系統正符所需

2022/6/7 13:25（6/7 13:48 更新）
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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，英國持續提供烏克蘭對抗俄羅斯所需武器，並且感謝英國首相強生（Boris Johnson）「完全」瞭解烏國需求。

路透社報導，英國今天表示，在與美國協調下，英國將提供烏克蘭多管火箭發射系統（MLRS），此武器能精確制導火箭擊中80公里外目標，這是英國新一波軍援基輔的一環。

澤倫斯基在晚間錄影談話中說：「我很感激首相強生完全了解我方需求，準備提供的武器正符所需，我方非常需要以此來保護人民性命。」

俄國在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的關鍵戰役中進攻，兩軍今天在街頭交火，為的是搶奪工業城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）的控制權。

澤倫斯基稍早表示，他與強生通話，雙方「設法避免糧食危機及（烏克蘭）港口遭封鎖」，此言是指在俄羅斯海軍封鎖下，烏克蘭大多數農產品無法出口。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110607

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