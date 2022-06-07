韓國總統辦公室完工在即 命名國民之家呼聲高

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國總統府在現任總統尹錫悅上任後遷至首爾市中心龍山區，尹錫悅的主辦公室改裝工程預定19日完工，新總統府命名也將在本週揭曉，目前呼聲最高的名字可能是「國民之家」。

為消除「帝王式總統」印象，尹錫悅在競選總統期間就表示要將總統辦公室遷出原址青瓦台，5月10日就職當天就入駐位於龍山區的新辦公室，韓國總統府因此也不再以「青瓦台」代稱。

韓國總統辦公室先前公開募集新總統府名稱候補，共搜集3萬多件提案，最終表決選出國民之家、國民聽思、民聲廳舍、正直世界及梨泰院路22號等5個候補。

總統辦公室說明，國民之家意指國民才是總統府的主人，總統府是對所有國民開放的空間；國民聽思則取韓文中與辦公室（廳舍）同音的「廳」「思」二字，分別代表傾聽與思考；梨泰院路22號則是直接使用總統府所在地址，與英國首相官邸的「唐寧街10號」用法相同。

民聲廳舍則代表「傾聽國民聲音的辦公室」；正直世界是以純韓文字組成，具有人民期盼社會公正心願的含意。

5個新總統府候補名稱將綜合國民喜好度調查結果（70%）與審查委員投票（30%）定案，目前以「國民之家」呼聲最高，尹錫悅先前也曾在接受外媒採訪時提及People's House一詞，因此外界認為「國民之家」成為新總統府代稱的可能性最高。（編輯：韋樞）1110607