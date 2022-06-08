為任內俄羅斯政策辯護 梅克爾：没什麼要道歉的

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（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）德國前總理梅克爾（Angela Merkel）今天捍衛她執政期間對俄羅斯所採取的緩和政策，即便烏克蘭戰事對她政績蒙上陰影，但她「沒有什麼要道歉的」。

法新社報導，梅克爾在她卸任6個月的首場主要專訪中，堅持她過去並非幼稚天真地在和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）打交道。

67歲的梅克爾在柏林一間劇院舞台上接受鳳凰（Phoenix）新聞頻道專訪時說：「外交沒有發揮作用，並不代表它是錯的。」

她表示她於俄國2014年兼併克里米亞半島（Crimea）後支持對俄經濟制裁，德國也與法國齊力讓解決烏克蘭危機的明斯克和平協議繼續發揮作用。

她說：「我並不怪自己不夠用心；我看不出我有要說『這是錯的』的地方，所以我沒什麼可道歉的。」

從政多年的梅克爾在她4個總理任期期間曾多次會見蒲亭，並推動對莫斯科當局採取一個貿易導向、務實的做法，以致德國重度仰賴俄國能源進口。但她說，俄國2月24日入侵烏克蘭是一個「轉捩點」。

她表示，發動「殘忍」及非法的侵略戰「毫無正當理由可言」，還說蒲亭犯下「重大錯誤」。

對於外界抨擊她2008年阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），她予以反駁，說烏克蘭當時還未準備好，還說蒲亭當時已經很不滿北約看似東擴的行徑，她這麼做是希望避免「進一步逼急」蒲亭。

梅克爾同時堅持說，2014-2015年的明斯克和平協議現雖已成廢紙，但當時在她眼中，這項協議是最有希望終結烏東親俄分離派人士與烏國國軍之間衝突的手段。

她表示，明斯克和平協議從未完全成功終結烏東戰火，但它「帶來些許平靜」，給了烏克蘭額外7年來發展國家、加強軍力。她這番話是在向基輔當局致敬，一如各界盛讚般地肯定烏國抵抗俄軍入侵所展現的韌性。

梅克爾表示，烏克蘭人「為國拚鬥的勇氣和熱情令人刮目相看」，還說她對烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）有著「最崇高的敬意」。

路透社報導，梅克爾是在前共產東德長大，說著一口流利的俄語。她因為支持計畫中的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），讓俄國天然氣直通德國，而備受美國等國的批評。

梅克爾捍衛她支持與俄從事貿易的政策，說歐洲和俄國為鄰，無法無視彼此。

她堅稱，與蒲亭打交道是不可避免的，因為俄羅斯跟中國一樣，大到不容忽略，「即便雙方存有歧異，我們必須找出共存之道」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110608