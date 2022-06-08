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北頓內茨克保衛戰 烏軍恐被迫撤退戰事料更慘烈

2022/6/8 19:34（6/8 19:46 更新）
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圖為北頓內茨克一座化學工廠的硝酸槽5月31日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
圖為北頓內茨克一座化學工廠的硝酸槽5月31日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴今天表示，烏克蘭軍隊可能要被迫從東部戰略城市北頓內茨克撤退。他還說，北頓內茨克被俄羅斯部隊「每天24小時」不間斷轟炸。

法新社報導，在烏克蘭其他地區遭擊退的俄國軍隊尋求拿下烏東大片土地，其中頓巴斯地區（Donbas）重要城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）更是俄軍攻擊重點。

莫斯科昨天聲稱，已經全面掌控北頓內茨克的住宅區，烏克蘭方面仍控制當地工業區和周邊聚落。但烏克蘭官員強調，俄羅斯沒有掌控這座城巿。

盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）今天坦言，烏軍恐被迫撤出北頓內茨克。

他在電視訪問中說：「有可能我們會被迫撤退。」

路透社報導，蓋戴指出，預期俄軍將對北頓內茨克加強轟炸，傾全力發動大規模進攻。

他說：「戰鬥持續中，儘管我軍不得不退守到更堅強陣地，沒有人會放棄這座城巿。這不代表有人放棄這座城巿，沒有人會放棄任何地方。不過有可能他們會被迫撤出。」

針對工業城巿北頓內茨克進行的數日戰事已成這場戰爭的關鍵。俄軍專注其攻勢，盼能達成對外宣布的既定目標之一，也就是為了保護說俄語的分離主義分子而全面掌控盧甘斯克州。

蓋戴指出：「我們預期利西昌斯克（Lysychansk）和北頓內茨克遭遇的砲擊和轟炸將增加很多倍，敵軍會朝北頓內茨克和波帕斯納（Popasna）方向展開大規模攻勢，並試圖再次渡過北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）建立橋頭堡，然後進一步開展攻勢。」

他提到，拿下北頓內茨克，並完全切斷連通巴克馬特（Bakhmut）和利西昌斯克兩座城巿的戰略要道，是俄軍在未來幾天的重要目標。

他說：「戰事將會非常激烈，為達成此一任務，他們將犧牲一切。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在演說中態度依然強硬表示：「頓巴斯地區極其英勇的防禦仍在持續中。」

俄羅斯2月發動侵略戰爭後，無法拿下烏克蘭首都基輔和其他地區的俄軍，目前將攻勢鎖定在由盧甘斯克州與頓內茨克州組成的頓巴斯地區。

隔著河流相望的利西昌斯克和北頓內茨克，是烏克蘭在盧甘斯克州仍掌控的最後區域。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110608

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