北頓內茨克巷戰激烈 烏軍：扭轉戰局需更多火砲

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（中央社基輔/斯拉夫揚斯克9日綜合外電報導）烏克蘭部隊今天聲稱在東部城市北頓內茨克激烈的巷戰中取得推進，但說扭轉戰局的唯一希望有賴於更多火砲來抵禦俄羅斯的強大火力。

路透社報導，烏克蘭國防部說，在南部地區，烏軍已在刻松州（Kherson）反擊中收復更多的失土；刻松州是俄國2月展開入侵以來奪得的最大片土地。

由於俄羅斯目前將攻擊火力集中在烏國小型工業城市北頓內茨克（Sievierodonetsk），在北頓內茨克廢墟中進行的巷戰是烏俄戰爭中最慘烈的戰鬥之一。烏俄雙方都表示重創對方。

北頓內茨克市及其位於北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）對岸的孿生城市利西昌斯克（Lysychansk）是烏軍在盧甘斯克州（Luhansk）境內掌握的最後陣地，莫斯科將奪取盧甘斯克州作為主要戰爭目標之一。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）今天接受路透社採訪時表示，俄軍正將所有力量集中在這個地區。

他表示，俄國毫不保留地派兵，「消耗士兵有如砲灰一般。」「他們不分晝夜地砲轟我們的軍隊。」

烏克蘭國民警衛隊（National Guard）自由營（Svoboda Battalion）營長庫茲克（Petro Kuzyk）在來自北頓內茨克的罕見更新中說，烏方正把俄軍引入巷戰，以削弱俄軍火砲優勢。

他在電視轉播的訪問中表示：「昨天對我們來說很成功，我們發動反擊，在若干地區將他們擊退一、兩個街區。他們在其他地區擊退我們，不過只有一、兩棟樓房的距離。」

不過他說，烏國部隊正遭受缺乏反砲兵作戰火砲來回擊俄羅斯火砲的「災難性」問題，而取得這類武器能改變戰局。

北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）今天說，約有1萬名平民仍受困這座城市內，約為戰前人口的1/10。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110610