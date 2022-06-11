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美國取消入境篩檢規定 12日起生效

2022/6/11 09:49（6/11 10:07 更新）
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美國疾病管制暨預防中心10日晚間表示，由於COVID-19疫苗接種普及、治療藥物流通、美國境內人口免疫比例高，未來入境旅客不再需要出示搭機前1日陰性篩檢報告。圖為華盛頓杜勒斯國際機場，攝於6月3日。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月11日
美國疾病管制暨預防中心10日晚間表示，由於COVID-19疫苗接種普及、治療藥物流通、美國境內人口免疫比例高，未來入境旅客不再需要出示搭機前1日陰性篩檢報告。圖為華盛頓杜勒斯國際機場，攝於6月3日。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月11日
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（中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天晚間宣布，由於疫苗接種普及、治療藥物流通、美國境內人口免疫比例高，未來入境旅客不再需要出示搭機前1日陰性篩檢報告，12日零時起生效。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邁入第3年，由於現行主流Omicron變異株重症比例相對低，各國逐漸鬆綁或廢除入境檢疫規定。美國今天也加入行列，決定廢除去年1月實施至今的入境檢測規定。

美國CDC晚間透過新聞稿表示，疫情已邁入新階段，在高效疫苗施打普及化、有效治療藥物流通，以及美國境內因接種疫苗或染疫獲得免疫人口比例高等因素下，民眾罹患重症或死亡風險降低。

CDC指出：「有鑑於此，先前疫情期間有需要實施的（入境篩檢）規定，目前得以撤銷。」

根據CDC命令，搭乘美東時間12日凌晨0時1分後起飛班機的赴美旅客，不須再出示搭機前1日陰性篩檢報告。不過，外籍旅客仍須出示COVID-19疫苗完整接種證明；美國目前僅承認獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准與世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）上疫苗。

雖撤銷入境篩檢規定，CDC仍建議旅客於搭機前3日內自主篩檢，若感染則應避免飛行。

CDC也強調，未來仍會持續檢視疫情情況，若狀況有變，則會重新評估是否有再次實施入境檢測規定的需要。（編輯：周永捷）1110611

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