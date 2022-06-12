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不滿WTO農業角色 數百人日內瓦上街抗議

2022/6/12 02:56
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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）即將在日內瓦召開部長級會議前夕，大約500名民眾11日在日內瓦走上街頭抗議，抨擊自由貿易在全球糧食危機上所扮演的角色。

這將是過去將近5年以來WTO首度召開部長級會議，抗議民眾高舉的標語包括「我們的糧食不是商品」以及「投機炒作：飢餓開始」等。

全球糧食安全將會是WTO為期4天集會的優先討論議題，俄羅斯入侵烏克蘭加劇全球糧食危機，WTO的164個成員正面臨壓力，務必要得出應對全球飢餓危機風險的共同回應。

但號召今天上街抗議的農民組織，抨擊WTO支持的自由貿易協定對小農和農產品生產者帶來破壞性衝擊，以及因此導致糧食安全不保。

抗議民眾高喊「沒有農民，就沒有糧食！」。

法國農民聯盟（Confederation Paysanne）發言人吉侯（Nicolas Girod）告訴法新社，「今日，WTO純粹只是做生意場所，攫取市場占比和推高糧食成本，讓眾多人難以取得糧食。」

吉侯指出，替代選項是發展地方層級的真正糧食主權，符合在地人口的訴求。

WTO部長級會議預定12日至15日舉行，詢及對會議結果有何期待時，他回答稱「非常少」。（譯者：劉學源）1110612

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