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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/283

為烏作戰3外籍戰士被判死刑 親俄分離分子支持

2022/6/12 22:08
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（中央社馬立波12日綜合外電報導）幫烏克蘭作戰而遭到俘擄的兩名英國、1名摩洛哥人遭烏東親俄羅斯分離主義分子所設的法院判決死刑。烏東頓內茨克分離運動領導人普希林今天表示，他不會改變此一判決。

法新社報導，頓內茨克州（Donetsk）的分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）告訴記者：「他們為了錢而來到烏克蘭殺害平民，因此我不認為有任何減輕或修正判決的條件。」當地法院進行了這項審判。

普希林表示，法院對3名戰士「給予完全公平的懲罰」。

他並指控英國首相強生（Boris Johnson）不管這些人死活，沒有跟分離運動當局聯繫。

法新社參加俄羅斯國防部安排的採訪行程，走訪飽經戰禍而於5月遭到俄軍和烏克蘭分離主義部隊拿下的馬立波（Mariupol），普希林在當地舉行的記者會中，作以上表示。

強生發言人昨天對於英國人艾斯林（Aiden Aslin）和平納（Shaun Pinner）、摩洛哥人沙德旺（Brahim Saadoun）遭判死刑一事表示「震驚」。

該名發言人說，「他們顯為烏克蘭武裝部隊成員，因此為戰俘」，而不是頓內茨克分離運動當局所指控的僱傭兵。

據艾斯林和平納的家屬表示，他們自2018年以來就住在烏克蘭。

聯合國10日曾針對親俄反對勢力作出死刑判決一事表達憂心。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110612

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