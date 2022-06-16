桃園雙屍命案 泰籍嫌犯父親稱兒子將投案

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）在台灣犯下雙屍命案的泰國王姓嫌犯逃回泰國，引起台泰警方高度警戒。泰國媒體訪問王姓嫌犯的父親，父親表示已聯繫上兒子，兒子將出來投案，他會另外告知警方時間和地點。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。

泰媒民族電視台（Nation TV）今天訪問到王姓嫌犯的父親，父親表示他已經聯繫上兒子，兒子會出來投案，他今天下午會告知警方兒子何時以及將去哪裡投案，但請大家給他們點時間處理好一切事情。

同時間，泰國警方持續在泰緬邊境搜索，因為據消息指出王姓嫌犯靠著身邊親近的人協助，順利躲避警方追捕，多名親友都位於泰緬邊境。

死者夫婦中妻子的哥哥向媒體表示，起因是債務糾紛，他已把一段關鍵錄音檔交給警方調查。

泰媒經理日報（MGR online）報導指出，泰國警方表示沒有直接和嫌犯聯繫，但已透過中間人去勸嫌犯盡快自首，王姓嫌犯也透過中間人表達投案意願，但還沒有確定時間和地點。（編輯：黃自強）1110616