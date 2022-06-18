土航改稱Türk Hava Yolları 恐影響全球認可度

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡18日專電）土耳其國名改為Türkiye，正式揮別Turkey的名稱。土耳其航空也同步改名為Türk Hava Yolları。媒體分析報導，土航的機身、座位、櫃檯及帳單等都得改，既費力又耗資，且將影響全球認可度。

土耳其正式提出更改國名的要求後，聯合國1日宣布，土耳其向聯合國註冊的國名，由Türkiye取代在英文有「火雞」涵義的Turkey。

Türkiye即土耳其文的Turkey。土國官方公報於去年12月3日刊載土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）命令稱：「Türkiye最足以代表和體現土耳其民族文化、文明和價值。從現在起，出口品將以讓我國在國際貿易上引以為傲的Made in Türkiye（土耳其製造）取代Made in Turkey。」

艾爾段15日宣布，土耳其航空公司（Turkish Airlines）將改名為Türk Hava Yolları，也就是土航的土耳其文。「Turkey不復存在，現稱為Türkiye。從現在開始，Türk Hava Yolları將被銘刻在我們飛機的機身上，而不是Turkish Airlines」。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）昨天報導，聯合國及北大西洋公約組織（NATO）也開始使用Türkiye指稱土耳其，儘管如此，令許多人感到驚訝的是，土國最著名的品牌土耳其航空公司竟也隨之改名。

消息人士告訴「中東之眼」：「當我開始收到數十則 WhatsApp通知時，我正在開車。訊息內容讓我感到非常驚訝，不得不把車停下。我認為沒有人知道改名這件事。顯然，這完全是艾爾段的決定。這是胡搞，會把品牌給毀了。」

土航改名涉及品牌價值及成本問題。

過去3年來，土航被評為土耳其最有價值品牌，更是在英國品牌顧問公司Brand Finance的土耳其百強中名列前茅。

土航品牌價值16億美元（約新台幣475.5億元），飛往 128個國家/地區共334處地點，數量居全球第3，僅次於美國聯合航空公司（United Airlines）及美國航空公司（American Airlines）。

土航前執行長卡利提金（Candan Karlitekin）在電視節目中表示，改名將破壞土航的品牌價值。

他說：「為了創造這個品牌，我們與布萊恩（Kobe Bryant）及凱文科斯納（Kevin Costner）等國際知名人士合作。我們成為巴塞隆納隊（Barcelona）或曼徹斯特聯隊（Manchester United）等足球隊的贊助商；而用文字遊戲摧毀這個品牌是胡搞。」

行銷分析網站Marketing Turkiye則指出，改名將對土航在全球認可度方面產生負面影響，並質疑土航合作夥伴將如何接受新名稱。「土航全球化的努力將承受不可逆的傷害。」

土航1933年成立，旗下擁有318架飛機，在繁忙的夏季偶爾會租用更多飛機，改名將帶來巨大的財務成本。目前沒有專家願意提供相關估測，但他們強調這個過程很繁雜，並且需要投入大量額外的資金。

消息人士說：「這不只是重新粉刷飛機，而是應該須改變一切。」

這名消息人士也指出：「印寫土航公司字樣的任何東西都必須以Türk Hava Yolları代替，這很費工又耗資。想像一架飛機，從機身、座位、安全指示卡、櫃檯和帳單等一切都得改變。現在不可能估算相關成本。」（編輯：陳惠珍）1110618