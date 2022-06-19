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塔利班攻占阿富汗
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塔利班攻占阿富汗2/300

阿富汗錫克教寺廟遇襲 IS宣稱犯案

2022/6/19 15:01
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（中央社喀布爾19日綜合外電報導）伊斯蘭國（IS）聲稱，阿富汗錫克教（Sikh）寺廟遭攻擊事件是他們所為；這起攻擊事件造成2人死亡，其中一人是塔利班戰士，伊斯蘭國稱這是對侮辱先知穆罕默德的報復行動。

本月稍早，印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）女性發言人對伊斯蘭先知穆罕默德與他最年輕妻子之間關係發表評論，引發了數個穆斯林國家的抗議。

伊斯蘭國在其宣傳網站阿瑪克（Amaq）上張貼訊息表示，18日的攻擊行動是以印度教徒、錫克教徒和「叛教者」為目標。

在這起襲擊事件中，有兩人喪生，至少7人受傷。

阿富汗內政部發言人塔克爾（Abdul Nafi Takor）表示，攻擊者進入寺廟，投擲了至少一枚手榴彈，引發一場大火。

攻擊案發生前，適逢印度代表團訪問喀布爾，正討論由印度向阿富汗提供人道援助。

阿富汗和印度媒體報導說，代表團與塔利班官員討論重啟印度駐阿富汗大使館的可能性。去年8月，塔利班掌權後，印度關閉了駐喀布爾大使館。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110619

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