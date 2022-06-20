阿富汗市場遭攻擊 聯合國稱平民死傷眾多

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（中央社喀布爾20日綜合外電報導）聯合國阿富汗援助團通報，阿富汗東部南加哈省一個熱鬧市場今天發生一起攻擊事件，造成許多人死傷；但阿富汗塔利班政府的官員表示，他們只能證實有10人受傷。

聯合國阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan，UNAMA）在官方推特帳號發文表示：「我們譴責今天上午在南加哈省（Nangarhar）一個擁擠市場的攻擊事件，有大量平民死傷，包括一些兒童。」

它還說：「阿富汗各地鎖定平民的攻擊事件不斷，必須立即停止。」

路透社報導，塔利班（Taliban）政府的南加哈省媒體與資訊事務主管巴德隆（Quriashi Badloun）證實發生一起爆炸案，但攻擊目標不明。

「我們證實有10人受傷。我們不證實有人死亡。」

阿富汗民兵組織塔利班去年8月取得政權後表示，他們已經讓阿富汗的安全程度提高，並已消除好戰分子威脅。然而國際官員和分析師指出，阿富汗好戰勢力仍有東山再起的風險。

阿富汗近幾個月發生的攻擊事件，有幾場由伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。

自17日以來，阿富汗每天都發生致命爆炸案，包括首都喀布爾一座錫克教寺廟遇襲。阿富汗近期暴力事件頻傳，引發國際關切。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110620