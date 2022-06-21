日本參院選戰將起跑 物價漲及安保等是焦點

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本第26屆參議院選舉明天舉行公告，7月10日投開票。今天朝野9大黨黨魁出席日本記者俱樂部舉辦的討論會，針對物價上漲對策、安全保障、修憲等討論，這些議題將是選戰焦點。

日本參議院選舉明天公告，將展開為期18天的選戰。今天9個政黨黨魁在東京出席由日本記者俱樂部主辦的討論會。

日本首相、執政黨自由民主黨黨魁岸田文雄強調，面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄羅斯對烏克蘭的侵略、物價飆漲等劃時代的課題，會好好守護人民的性命與生活，將克服減碳、少子化、地方活絡化等的課題，實現永續的成長。

對於日本銀行（央行）實施的大規模貨幣寬鬆政策，岸田表示，在目前的狀況中將持續維持這項政策，具體的手法由日銀做判斷。

針對匯率水準，岸田表示，財務省、金融廳、日銀日前對於急速的日圓貶值都表示感到憂慮。

最大在野黨立憲民主黨黨魁泉健太表示，日圓貶值的情況嚴重的話，就得直接處理利息的問題才行，現在已來到重新調整零利率政策的階段。

針對物價上漲的對策，岸田表示，物價上漲的情況目前是以能源、食品的價格飆漲為主，將提出政策因應。對於能源的穩定供應，岸田明言，將重視安全性，推動核電廠的重啟運作。

泉健太表示，應追加補助依靠年金生活者、即時調降小麥價格以及調降消費稅。他說，首相岸田不採行這些措施，現在處於「岸田通貨膨脹」，放任物價飆漲是不對的。他主張實施消費稅減稅。

有關是否調降消費稅（10%）的問題，日本共產黨委員長（黨魁）志位和夫主張消費稅應減至5%。令和新選組黨魁山本太郎主張應廢除消費稅。社民黨黨魁福島瑞穗主張「3年之間零消費稅」。國民民主黨黨魁玉木雄一郎主張針對苦於物價上漲的民眾一律發10萬日圓（約新台幣2萬2000元）現金補助。

不過，岸田明確表示，不實施消費稅減稅。與自民黨聯合執政的公明黨黨魁山口那津男也說，限時性的調漲或調降消費稅是不負責任的行為。

針對安全保障及修憲的議題，自民黨主張應修憲，將自衛隊明載於憲法第9條一事，岸田說，這與專守防衛、安全保障相關法所規定的有限度的行使集體自衛隊的當前的框架毫無改變。他還說，自民黨主張的「修憲4項」當中要將自衛隊載入憲法一事，是希望為「自衛隊違憲」的這項爭議打上休止符。

如果要修憲的話，需集結參眾議院的2/3的勢力才能提出議案。這次參議院選舉，「修憲派」如果要提修憲議案的話，需有2/3席次（包含非改選的席次在內共166席）。

岸田期盼參眾議院能集結2/3的勢力。不過，泉健太說：「並非不修憲的話，國家就會瓦解，人民生活就會跌落谷底。」他認為比起修憲，更重要的是改善目前人口減少、地方凋敝、教育有落差等的課題。共產黨黨魁及社民黨黨魁也表示反對修憲。

日本維新會、國民民主黨對於修憲持正面看法。維新會黨魁松井一郎表示，如果這次參議院選舉結果，修憲派能拿到2/3的勢力，那麼明年春天的地方選舉時應可一併舉行公投。

有關中日關係，岸田被媒體問及日中領袖會談何時舉行的問題時說：「目前具體行程尚未決定，但對話是很重要的，將具體思考。」岸田強調：「日本該主張的一定要主張。中國一定要負起身為大國的責任才行。日本該說的一定要說，期待透過對話，在能合作的領域進行合作，維持穩定且具建設性的關係是很重要的。」

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日本參議院不像眾議院那樣經由解散舉行改選，參議院通常是參議員在任期屆滿6年時改選，每3年舉行半數改選。參議院總席次從這次開始增3席，為248席，其中要改選的是124席（選區74、比例代表50）。但這次神奈川選區非改選的參議員當中有一名缺額有待補選，將合併選舉，因此這次將選125席。

日本放送協會（NHK）自行統計報導，這次預定參選（包括選區與比例代表）的共有533人，比3年前人數多出163人。這次533名候選人當中，女性177人，占33.2%，女性候選人數及在整體候選人的占比皆創新高紀錄。（編輯：黃自強）1110621