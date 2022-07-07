日本參院大選 乙武洋匡等34人爭搶東京選區6席

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日本暢銷書「五體不滿足」作者乙武洋匡以無黨籍身分參加7月的參議員選舉。（圖取自twitter.com/h_ototake）

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本參議院大選將於7月10日投開票，其中最令人關注的東京選區有多達34人爭搶6席，不乏像作家乙武洋匡等名人投入，不僅炒熱東京選舉氣氛，也令外界好奇最後誰將勝出。

日本朝日新聞旗下雜誌AERA網路版、富士新聞網及日本電視台等日媒報導，東京選區這次改選6席，卻有多達34人投入，讓東京街頭連日來到處都聽得到街頭演說。因為知名度在參議院選戰中相當有利，所以不少參選人都有著相關經歷。

●生稻晃子偶像魅力未減 男選民索簽名

一名自民黨前秘書表示，自民黨提名的朝日健太郎、生稻晃子及立憲民主黨提名的蓮舫，被認為是東京選區候選人前3強，讓大家為爭搶第4名到第6名進行激烈選戰。

首度參選就被譽為前3強之一的生稻晃子，是1980年代人氣偶像團體小貓俱樂部的前成員，知名度不在話下，包括前首相安倍晉三、男演員石坂浩二等名人，都親自為生稻站台；自民黨總裁（黨主席）、首相岸田文雄6月底也到東京都吉祥寺車站前，為生稻站台演說。

岸田除了強調生稻過去在演藝圈表現活躍外，也盛讚生稻的傾聽能力不亞於他，絕對能將選民心聲傳達到國政上。岸田7月3日又到澀谷車站外的八公前廣場為生稻站台，還發生台下民眾因不耐酷暑送醫的插曲。

54歲的生稻之所以決定投身政壇，跟她經歷過乳癌並抗癌成功有關。生稻在吉祥寺車站前對台下民眾說，她42歲時罹患乳癌，並接受乳房摘除手術，當時女兒才5歲，她參選參議員就是強烈希望守護即使抱病也持續工作的各位。

她說，希望能報答自己存活下來的恩情，也希望成為弱勢民眾的力量。

生稻在走下選舉車後，也出現為回應男性民眾要求而幫忙簽名的場景，可見過往偶像魅力未減。

●6年前爆不倫 乙武洋匡無黨籍孤軍奮戰

另一名候選人是連台灣民眾都不陌生、曾出版「五體不滿足」自傳的46歲作家乙武洋匡，他的政策傳單上寫著「五體不滿足，邁向國政」，幫忙發送的女性支持者邊發邊拉票說，「大家好，打造一個誰都能不放棄希望生存下去的社會就是乙武洋匡，正投入參議院大選」。

乙武本人也說「我是無黨籍參選」，對往來民眾要求握手或合照的請求來者不拒。

乙武受訪時說，到處都有人跟他搭話，也有許多民眾前來聽他的街頭演說，「網路上也獲得超過3000萬日圓的資金援助，有感受到整個選戰氣勢」。

談到各項民調顯示距離當選還有一段差距，乙武說，雖然無黨籍參選的狀況非常辛苦，但自己已打出一定選戰氣勢，接下來會拚命追上。

乙武6年前就有意參選參議員，但因為被週刊爆料跟多名女性大搞不倫，所以放棄參選。談到不倫事件對今年選舉的影響，乙武說，這次雖然有其他政黨支持者拿6年前的事件來攻擊他，「但我身旁倒沒太多人批評這件事」。

不倫事件後跟妻子離婚的乙武，被問到目前有無交往對象時僅簡單說，「那跟政治無關」。

●維新會力推海老澤由紀 訴求當選邊緣

日本維新會提名的海老澤由紀，7月2日在東京都舉行街頭演說，大阪府知事吉村洋文特地從大阪到東京幫她站台。

48歲的海老澤是前單板滑雪選手，曾獲得1998年單板滑雪賽事日本冠軍，也曾參選2013年及2017年東京都議員選舉，但最後都吞敗；2019年首度當選大阪市議員，今年決定辭職挑戰中央級選舉。

在街頭演說擔任主持人的同黨參議員音喜多駿向聽眾表示，「東京選區只有6席，共產黨提名人選跟海老澤由紀正在爭搶最後一席」，大打危機牌。

吉村也說，感謝大家，因為大家的相挺才有今天，「維新會也像是瀕危物種，只有大家的支持才能往前邁進」。

吉村談到海老澤選情時說，非常嚴峻，東京選區有很多名人參選，自民黨跟立憲民主黨都很強，「海老澤可以說是第7名」，但因為應選議席只有6席，所以希望大家力挺只差1名就能當選的海老澤。

●高知名度蓮舫 全國奔走站台

立憲民主黨54歲現任參議員蓮舫也是台灣民眾不陌生的日本政治人物，她是台裔日籍，在日本擁有全國高知名度，這次18天的選戰期間只有4天留在東京，其他時間都為了幫其他候選人站台，在日本各地奔走拉票。

蓮舫站台時針對物價高漲及少子化，嚴厲批評政府的預算使用方式說，今年夏天的選舉，就是漲價的夏天，大家真的還要將權力託付給現在的政府跟執政黨嗎？

她在街頭演說時疾呼，「為了創造出財源減輕大家的負擔，所以才要國會議員、才要議會」，主張暫時性的消費稅減稅及對育兒家庭的支援等。

蓮舫過去兩次在參議院大選都拿下最高票當選，被問到這次會不會還想衝最高票，她說，「沒有辦法給出固定答案，但我會加油」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110707