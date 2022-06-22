日本參院選舉545人角逐125席 女性參選創新高

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本第26屆參議院大選今天公告，登記參選區域及比例代表的候選人共有545人，將角逐125個席次。另外，本屆共有181名女性參選、占比約33%，人數及占比雙創歷史新高紀錄。

日本參議院議員總數248席，其中100席依比例代表制選出，另外148席從各區域選區選出；憲法規定每3年改選半數，也就是50席比例代表及74席區域議員。這次改選半數再加上1席補選，所以應選席次總計125席。

參議院大選今天公告，各黨到7月10日的投開票日前，展開為期18天的選戰。

日本放送協會（NHK）報導，參議院大選登記作業已於今天下午5時截止。NHK自行彙整，日本全國45個區域選區應選75席，總共有367人登記角逐。

區域選區參選人數較3年前多出152人，僅次於1995年居史上第2多；加上比例代表選區的候選人後，總計本屆共有545人參選，較2019年多出175人。

其中最值得關注的是「女力爆發」，在各黨提出女性候選人增加的情況下，本屆共有181名女性參選、占比約33%，不論是人數或占比雙創歷史新高紀錄。

本屆參議院大選結果除了展現選民對首相岸田文雄政府的評價外，選戰焦點預料將會是烏克蘭情勢造成物價高漲的對策、以防衛力應有樣貌為主的外交及安全保障政策等。

另外值得關注的重點，還包括自民黨與公明黨能否維持選前的穩定政權基礎，及在野黨能否創造出反守為攻的立足點。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110622