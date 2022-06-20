日本岸田內閣支持率 上台以來連9個月維持6成

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本產經新聞與富士電視台新聞網（FNN）聯合民調顯示，岸田內閣支持率為63.7%，比上次5月實施的民調下降5.2個百分點，但岸田內閣上台以來連續9個月支持率維持60%以上。

產經與FNN本月18、19日實施聯合民調顯示，對於岸田內閣的物價上漲對策予以肯定者占51.6%；不肯定者占42.7%。

有關岸田內閣對於俄羅斯侵略烏克蘭的因應措施，予以肯定者占63.2%，比上次上個月實施的民調減少了2.6個百分點。

對於防衛費（國防費）增額問題，民眾表示「應從目前國家收入當中改變用途增額」者占51.7%；「應發行國債等增額」者占11.5%；「即使增稅也應增加防衛費」者占9.5%；「不應增額」者占25.3%。

有關政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫對策，予以肯定者占65.4%，同上次民調。對於政府重啟開放外國觀光客入境的措施、都道府縣各自實施旅遊優惠措施「縣民折扣」的措施，表示贊成者各逾6成。

不過，對於首相岸田文雄主張的「資產所得倍增」政策，表示「不予以肯定」者占48.3%；「予以肯定者」占42.8%。

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日本預定6月22日公告參議院選舉、7月10日投開票。民眾被問及參議院選戰焦點是什麼的問題時，以回答「物價高對策」者占38.9%，居最多；其次「景氣、工作機會」者占33.4%；回答「年金、醫療、照護」者占32.3%。

民眾被問及參議院選舉比例代表（類似不分區選舉）的投票對象時，表示將投給執政黨自民黨者占30.1%、投給最大在野黨立憲民主黨者占5.3%、投給公明黨者占5.0%、投給日本維新會者占4.9%、投給共產黨者占2.4%、投給國民民主黨者占1.9%。（編輯：馮昭）1110620