過境運輸被禁 俄揚言以實際手段報復立陶宛

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯當局今天警告立陶宛，限制俄國通往飛地加里寧格勒的過境鐵路運輸令人「絕對無法接受」，俄方正擬訂報復措施，並將採取實際性報復行動，而不僅限於外交手段。

俄國與歐盟會員國立陶宛的口水戰今天加劇，俄方稱，立陶宛的作法將為自己帶來「嚴重」後果。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話會議中表示，俄國尚未決定何時予以反制。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在每週簡報中說，「主要問題之一在於，我們的應對方式是否只有外交手段？答案為否，我方的應對不會採取外交而是實際手段」；不過她並未詳細透露何謂實際手段。

立陶宛禁止遭歐盟制裁的貨物過境運送到加里寧格勒州（Kaliningrad），俄羅斯揚言施以懲罰，令兩國邊界附近的立陶宛居民緊張。但有些居民相信立陶宛身為北大西洋公約組織（NATO）的會員國，將可阻止可能的軍事入侵行動。

現年59歲的保險從業人員席迪斯基斯（Vitalijus Sidiskis）表示，儘管俄羅斯的可能行動難以預測，但他保持平靜，因為立陶宛是歐盟和北約會員國。

他告訴記者：「不會發生什麼壞事…因為立陶宛是北約和歐盟會員國，我相信他們不致於挑釁攻擊我們。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110622