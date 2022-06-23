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日本練習艦泊靠倫敦 日英防衛合作邁新階段

2022/6/23 12:48
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本海上自衛隊練習艦鹿島號抵達英國倫敦，練習艦隊司令官小牟田秀覺海將補（相當於海軍少將）說，希望透過訪問深化友好關係，此次泊靠意味「日英防衛合作進入新階段」。

日本讀賣新聞報導，鹿島號6月22日順著泰晤士河進入知名觀光景點倫敦塔附近泊靠。為了穿過倫敦塔橋，橋面特別開啟供鹿島號通行，吸引不少民眾駐足拍照。

鹿島號是今年4月下旬從日本神奈川縣橫須賀港出港兩艘練習艦中的一艘，兩艘練習艦上搭載今年春天剛從幹部培訓學校畢業的年輕幹部約160人，預計到8月下旬止訪問7個國家。

這次是海上自衛隊練習艦時隔6年再度泊靠倫敦。由於英國皇家海軍最新銳的「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航艦打擊群曾在2021年泊靠日本，這次讓日本練習艦泊靠算是回禮。

在鹿島號甲板上舉行記者會的小牟田秀覺說，今年是日英締結同盟120週年，希望透過這次訪問深化彼此友好關係。鹿島號將泊靠到25日，預計與英國海軍進行聯合訓練。

時事通信社報導，小牟田秀覺強調說，這次泊靠倫敦意味「日英防衛合作進入新階段」。鹿島號這次將跟英國海軍舉行聯合訓練與安保對話等，之後經由美國返回日本。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110623

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