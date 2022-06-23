黃石國家公園重新開放部分園區 入口大排長龍

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）上週遭毀滅性暴雨洪災襲擊的黃石國家公園（Yellowstone National Park）今天重新開放部分園區，這個美國經典地標入口處一早大排長龍。

法新社報導，數百名乘坐汽車、露營車和貨車的遊客，今天一早等待進入這座美國最古老的國家公園。

黃石國家公園在夏季旅遊旺季開始時，上週卻因為暴雨及融雪帶來的洪水引發山泥傾瀉，沖毀道路及橋梁，罕見關閉園區全部5個入口。

北方園區發生泥石流，落石導致道路坍塌，園方疏散數千人，另有數十人不得不搭機疏散到安全地區。

營運黃石公園的政府機構國家公園管理局（National Park Service）上週表示，公園部分區域可能今年都會保持關閉。老忠實間歇泉就是位於黃石公園內。

國家公園管理局今天表示：「史無前例的降雨量導致黃石國家公園內發生大量洪水、岩石滑動和泥石流。歷史性的水位對道路、供水和污水處理系統、電纜和其他重要的公園基礎設施造成嚴重破壞。」

黃石公園去年有超過480萬人次參觀。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110623