泰國7月將宣布脫離大流行病 進入後疫情時代

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）泰國政府將在7月1日宣布泰國脫離COVID-19大流行病時代，正式進入後疫情時代。泰國政府評估即使未來仍會有確診病例和群聚感染，但都在可控制範圍內，不會影響醫療體系運作。

泰國政府在今年初設下目標，要在7月宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從「大流行病」（Pandemic）轉為「地方性流行病」（Endemic）。

隨著疫情趨緩，泰國公共衛生部常務次長奇帝普（Kiattiphum Wongrajit）今天表示，將按照預設目標，在7月1日宣布泰國脫離大流行病時代進入「後疫情時代」（Post-Pandemic）。

使用的詞彙「後疫情時代」並非公衛部原先預設要宣布的「地方性流行病」，奇帝普表示，COVID-19是否真的轉為地方性流行病，留待世界衛生組織（WHO）決定 。

奇帝普表示，未來還是會有確診病例以及小到中規模的群聚感染，但已經不會影響到醫療體系運作，疫情可以獲得控制。

COVID-19的兩個新變種病毒BA.4和BA.5引起各界關注，泰國已出現相關病例。奇帝普表示，這兩個新變種病毒的傳染力和嚴重性仍有待觀察，目前看來重症住院的比例沒有增加。

泰國民航局今天通知各大航空公司，從7月1日起，國際旅客入境泰國不再需要申請Thailand pass和購買COVID-19保險，完整接種疫苗的旅客登機時要出示疫苗證明；未完整接種疫苗的旅客則要有登機前72小時的核酸檢測（PCR）陰性證明或醫生背書的快篩陰性證明。

泰國已在6月23日取消口罩強制令，各種娛樂場所可恢復正常營業時間，民眾生活幾乎回復到疫情前的狀態。（編輯：馮昭）1110627