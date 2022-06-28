新加坡添逾萬人確診 官員：新一波疫情提早到來

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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）新加坡今天暴增逾萬人確診COVID-19，創下3月底以來的新高。星媒報導，衛生部長王乙康表示，近期確診病例攀升可能與不少人利用6月假期出國旅遊有關，導致新一波疫情提早到來。

受到Omicron亞型變異株BA.4及BA.5傳播的影響，新加坡最近確診數又開始上升；據衛生部晚間公布疫情數據，今天新增1萬1504人確診。

這不僅比昨天確診人數多了一倍多，也是新加坡自3月22日新增1萬3166起確診病例以來，單日確診人數再度破萬。

星媒報導，王乙康今天稍早出席活動受訪時表示，近期新加坡確診案例攀升可能與6月學校假期期間不少人出國到歐洲旅遊有關，以致於新一波疫情提早到來，但他認為這波疫情不會比2月還嚴重。

新加坡Omicron疫情在2月底達到高峰後，確診案例數逐步穩定下降，星政府決定自4月起擴大鬆綁邊境管制措施並解除大部分防疫措施。

但最近受到BA.4及BA.5傳播影響，新加坡確診病例數又開始攀升，王乙康先前預估7、8月左右可能出現新一波疫情。

衛生部網站資料顯示，過去28天內新增的案例中，99.8%為輕症或無症狀。星國92%人口已完整接種，78%已接種追加劑。

截至目前，新加坡累計142萬5171人確診，其中1410人病故。星國人口約550萬。（編輯：黃自強）1110628