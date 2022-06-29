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盧布兌美元逼近50 創逾7年來新高

2022/6/29 17:42
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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯盧布今天升至逾7年來最高點，受資本管制和俄國國內外匯需求疲軟推動，盧布兌美元匯率為2015年5月以來首次逼近50盧布兌1美元。

盧布已成為今年全球表現最佳的貨幣。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，遭西方國家制裁，莫斯科為了保護俄國金融體系免於受制裁影響，祭出多項措施，包括禁止俄國家庭提取外匯儲蓄。這些措施對盧布匯價帶來提振。

大宗商品出口收益、進口急遽下降，加上以出口為導向的俄國企業以盧布支付的待繳稅款，是盧布升值的進一步因素。

格林威治標準時間8時19分（台北時間下午4時19分），盧布兌美元升值逾2.7%至50.32，盤中一度觸及50.01。

俄羅斯工業通訊銀行（Promsvyazbank）在報告中表示：「即使繳稅期結束，我們預期盧布兌美元匯率將維持在50-52目標區間下限附近。」

盧布兌歐元則升值3%至52.91盧布兌1歐元，為2015年4月以來首次突破53。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110629

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