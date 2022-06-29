以色列邁向提前改選 外長拉皮德將任看守總理

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（中央社耶路撒冷29日綜合外電報導）以色列國會預計在今天解散，總理班奈特上任僅1年就要下台，外交部長拉皮德將接掌其職位，而以色列將在不到4年的時間內舉行第5次選舉，前總理尼坦雅胡有可能班師回朝。

如果無法在最後關頭就拯救執政聯盟達成出人意料的協議，或在現有國會內組成新的政府，總理班奈特（Naftali Bennett）的8黨聯盟將於今天午夜前打烊，而外長拉皮德（Yair Lapid）將接下總理職務，在10月底或11月初舉行國會選舉前，領導一個看守政府。

班奈特去年組建的雜湊式聯盟，緩解了史無前例的政治僵局，結束尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）創紀錄的連續12年執政，並通過以色列自2018年以來第一個國家預算。

多項民意調查顯示，身為鷹派的尼坦雅胡與極右翼民族主義和極端正統派（Ultra-Orthodox）猶太政黨結盟後，有望在新選舉中獲勝，但可能再次無法取得國會多數席位。尼坦雅胡目前因被控貪腐而受審，但他否認這項指控。

反尼坦雅胡陣營可能由曾擔任電視主播的拉皮德領導。10年前他進入政界時，被認為無足輕重，但他的政治技巧令許多人驚訝。

拉皮德上週和班奈特宣布執政聯盟走不下去時，曾試圖將尼坦雅胡可能重返執政形容成國家威脅。他說：「我們今天需要做的是回到以色列團結的概念。不要讓黑暗勢力從內部撕裂我們。」

儘管國會已近乎肯定會垮掉，但由於以色列政治氣候變化莫測，最後一刻仍有可能出現意外。政治光譜上從左到右各個黨派皆擔心，重新選舉將讓他們失去席位，或甚至跨不過所有選票3.25%的最低門檻，以致進不了國會。

不過以色列媒體報導，避免再次選舉的機會已越來越渺茫。這意味拉皮德將在國會批准解散法案後當天午夜，按去年6月間他與班奈特達成的權力分享協議，接掌總理。

班奈特是一位虔誠的民族主義者，他所領導的執政聯盟包括右派、中間派、鴿派以及阿拉伯裔以色列人組成的伊斯蘭保守派「拉姆黨」（Raam），該黨也因此成為以色列建國74年來，第一個支持以色列政府的阿拉伯政黨。

班奈特的聯合政府一開始便飽受意識形態分歧威脅，而壓垮聯盟的最後一根稻草，班奈特稱，是未能確保住在約旦河西岸（West Bank）的猶太屯墾者受到以色列法律保護。

聯盟中的一些阿拉伯裔議員拒絕支持一項與此有關的法案，宣稱該法案等於認可以色列對約旦河西岸55年的占領，這一占領迫使當地巴勒斯坦人生活在以色列統治下。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110629