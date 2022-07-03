東京酷暑岸田為大選站台 民眾熱暈一度中斷演說

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本7月10日將舉行參議院大選，自民黨總裁（黨主席）、首相岸田文雄今天在東京JR澀谷車站的八公出口前，為黨提名候選人站台，突然有民眾疑因中暑倒下，讓演說中斷約3分鐘。

日本產經新聞報導，岸田也呼籲在場其他民眾說，好像有人因為酷暑感到身體不適，請大家給予協助。

東京市中心今天接近中午時飆出逾攝氏35度高溫，連續9天出現「猛暑日」，創當地逾百年觀測史紀錄。可以看到現場許多民眾頂著烈日邊喝瓶裝水，或是用扇子搧風，邊聆聽岸田演說。

在發生民眾倒下插曲造成演說中斷後，現場主持人不久後宣布演說繼續，岸田在台上也很關心台下民眾身體狀況說，「請大家在酷暑天氣下千萬要保重身體」。相關人士指出，這場演說較原先預定提前幾分鐘結束。

日媒Sponichi Annex報導，今天是選前最後一個星期日，岸田為參議員候選人生稻晃子站台時，發生台下有人疑因中暑倒下的插曲。

自民黨相關人士說，今天大約有3000人在這場造勢場合。岸田在中斷約3分鐘後重啟演說時說，請大家在酷暑下務必保重身體，他會盡可能精簡演說內容。

岸田在提前結束演說後，還特地前去關心這名接受現場醫護人員治療的男性。

現年54歲的生稻晃子是女演員及歌手出身，曾經是偶像團體「小貓俱樂部」成員，日前獲自民黨提名參選東京選區參議員（改選數6人）。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110703