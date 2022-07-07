疑隨機犯案 日男持刀刺傷兩國中女生遭逮捕

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本仙台市太白區一處道路今天上午發生兩名國中女學生遭人持刀砍傷事件，警方表示，兩人送醫治療無生命危險，已依殺人未遂罪嫌逮捕犯嫌，將詳細調查事發狀況。

日本放送協會（NHK）報導，警方今天上午8時左右，接獲民眾報案「有女學生被男子砍傷背部」。

警方隨後逮捕43歲犯嫌、家住附近的無業男子尾張裕之。犯嫌供稱「想殺人所以拿刀刺人」。警方研判犯嫌是針對上學學生隨機犯案。

警方表示，受傷的兩名女國中生被送往仙台市醫院接受治療，目前已知一人重傷、一人輕傷，兩人都沒有生命危險。

一名住在事發地附近的女性說，有看到女學生在公車站用手壓住肩膀附近，看似很疼痛的樣子；在清靜的住宅區發生這樣的案件，真的很令人吃驚。

TBS電視台報導，犯嫌家住太白區，年約40多歲，雖然事發後躲到附近公寓建地內，但警方上午8時30分左右以現行犯逮捕。

犯嫌在接受警方調查時坦承犯行說，確實有刺女學生背部，「想殺人而（拿刀）刺」。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110707