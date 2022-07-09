烏克蘭請求更多武器支援 談判代表稱出現轉捩點

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俄羅斯駐英國大使克林說，俄軍幾乎不可能從已占領的地區撤軍，衝突很有可能升級。（中央社製圖）

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（中央社基輔8日綜合外電報導）隨著烏克蘭軍方致力阻止俄羅斯部隊於東部頓巴斯（Donbas）地區推進，烏克蘭政府今天請求盟友提供更多武器支援，首席談判代表也說，這場衝突已出現轉折點。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，西方國家持續對俄國實施制裁，可能會反映在「災難性」的能源價格上，透露出俄羅斯無意妥協。

西方國家在20國集團（G20）會議上將砲口朝向俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），呼籲俄國解除封鎖，讓烏克蘭穀物輸出，緩解全球糧食短缺危機。

然而俄羅斯駐英國大使克林（Andrei Kelin）說，俄軍幾乎不可能從已占領的地區撤軍，衝突很有可能升級。

克林告訴路透社，俄軍將占領頓巴斯其餘地區，且不太可能從南部沿岸撤出。他說，烏克蘭最後要不達成和平協議，要不就「兵敗如山倒」。

同時，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）呼籲在俄軍占領的南部赫松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）地區居民盡速撤離，以利烏軍發動反攻。

烏克蘭媒體報導，韋列舒克說：「請撤離，我軍將開始奪回這些地區。我們的決心堅若磐石，之後如果涉及小孩，要開放人道走廊將非常困難。」

烏克蘭官員呼應希維爾斯克市（Siversk）郊區一個步兵營副指揮官的說法，稱他們需要更多先進的西方武器來維持防禦力。

美國總統拜登今天簽署一項價值4億美元的軍援烏克蘭新計畫，其中包括4套高機動性多管火箭系統（HIMARS）與更多彈藥。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特感謝拜登的及時雨，這是烏軍目前最需要的武器，他說：「這能幫助我們給敵軍來個迎頭痛擊。」

烏克蘭首席談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，由於俄軍因損失慘重與重新補給問題而被迫暫停作戰行動，轉捩點已逐漸浮上檯面。

波多利雅科告訴烏克蘭電視「24台」（24 Channel）：「顯然他們得重新部署，帶來新的部隊和武器裝備，這很好。已經開始浮現某種轉捩點，因為我們證實我們即將攻擊存儲設施和指揮中心。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110709