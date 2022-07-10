伊朗升級核設施 濃縮鈾技術傳新進展過程加速

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（中央社維也納10日綜合外電報導）在重返2015年與世界強權達成的核協議談判陷入僵局之際，伊朗據報在濃縮鈾方面傳出最新技術進展。

法新社報導，國際原子能總署（International Atomic Energy Agency ，IAEA） 表示，德黑蘭當局已開始在近來升級的福爾多（Fordow）燃料濃縮廠開始「注入…一系列…離心機」。

這項技術加速濃縮鈾過程，讓伊朗更容易轉換至不同水準的濃縮鈾。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）在最新報告中表示，福爾多核設施的升級變動已被證實。

2021年1月，伊朗表示正在提高濃縮鈾濃度至20%，遠高於在2015年核協議中同意的3.67%

數月後，另一座伊朗核設施的濃縮鈾濃度達到60%。製造原子彈的濃縮鈾濃度需達90%。

德黑蘭一再否認尋求發展核子武器的企圖。

美國2018年在時任總統川普（Donald Trump）任內退出伊朗核協議，並且恢復對伊朗嚴厲制裁，促使伊朗不遵守這項協議中的許多承諾。

為了恢復這項協議，伊朗已和簽署核協議的其他各方舉行直接會談，並與美國舉行間接談判，但談判自3月以來即陷入僵局。

美國總統拜登（Joe Biden）將分別於13日和15日到訪以色列和沙烏地阿拉伯，這項核協議將在討論的議題中。

拜登9日投書「華盛頓郵報」（The Washington Post）寫到：「我的政府將繼續增加外交和經濟壓力，直到伊朗準備好重新遵守2015年核協議，我仍然準備這樣做。」（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1110710