日本大使館設弔唁冊 旅星日人致意感念安倍貢獻
（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）已故日本前首相安倍晉三的喪禮今天舉行，日本駐新加坡大使館今天起一連兩天在「日本創意中心」設置弔唁冊供民眾留言追思。不少旅星日人到場致意，感念安倍對日本的貢獻。
67歲的安倍晉三8日遭槍擊身亡，震撼全球。安倍喪禮今天在東京增上寺舉行，場外稍早來獻花惜別的民眾大排長龍。
日本駐星大使館也於今明兩天在「日本創意中心」（Japan Creative Centre）設置弔唁冊供一般民眾留言。截至下午2時許，已有超過200人到場致意。
會場除了擺放弔唁冊供民眾留言追思，還有空間供民眾獻花致意。弔唁冊上各種語言都有，包括日文、英文及中文，滿是對安倍的感謝及思念，現場也不時傳出啜泣聲。
旅星工作6年的日本人雨宮城（音譯）接受中央社記者訪問時表示，對於安倍遭槍擊身亡的消息感到很震驚、難過，同時也對嫌犯的行為感到氣憤。他在日本的家人跟朋友也都覺得很震驚、難過。
他說，安倍是日本史上在位最長的首相，卸任首相後仍持續協助推動政府事務。「我原本希望他可以繼續幫助日本變得更好」。
另一名到場留言致意的日本人Nori受訪時表示，她在弔唁冊上寫下願「安倍安息」，並感謝他的貢獻。
「沒想到日本會發生這樣的事情」，Nori對安倍遭槍擊身亡的事件同樣感到震驚。不過，雖然她不喜歡安倍推動的某些政策，但仍感謝安倍對日本經濟及外交事務方面的貢獻。
根據日本駐星大使館網站資訊，除了供民眾弔唁的「日本創意中心」，大使館也安排其他地方讓新加坡政府官員、外交使節團及國際組織代表等人弔唁。
新加坡總理李顯龍今天稍早在夫人何晶陪同下，到日本駐新加坡大使山崎純官邸向安倍致意並在弔唁冊上留言。
安倍從政期間曾兩度擔任首相，一次是2006年9月至2007年9月，另一次是2012年12月至2020年9月；縱橫日本政壇近30年，在國內外都具相當影響力。(編輯：韋樞)1110712
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