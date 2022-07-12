日本大使館設弔唁冊 旅星日人致意感念安倍貢獻

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日本駐新加坡大使館12日起一連兩天在「日本創意中心」設置弔唁冊供當地民眾留言追思。（日本大使館提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年7月12日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）已故日本前首相安倍晉三的喪禮今天舉行，日本駐新加坡大使館今天起一連兩天在「日本創意中心」設置弔唁冊供民眾留言追思。不少旅星日人到場致意，感念安倍對日本的貢獻。

67歲的安倍晉三8日遭槍擊身亡，震撼全球。安倍喪禮今天在東京增上寺舉行，場外稍早來獻花惜別的民眾大排長龍。

日本駐星大使館也於今明兩天在「日本創意中心」（Japan Creative Centre）設置弔唁冊供一般民眾留言。截至下午2時許，已有超過200人到場致意。

會場除了擺放弔唁冊供民眾留言追思，還有空間供民眾獻花致意。弔唁冊上各種語言都有，包括日文、英文及中文，滿是對安倍的感謝及思念，現場也不時傳出啜泣聲。

旅星工作6年的日本人雨宮城（音譯）接受中央社記者訪問時表示，對於安倍遭槍擊身亡的消息感到很震驚、難過，同時也對嫌犯的行為感到氣憤。他在日本的家人跟朋友也都覺得很震驚、難過。

他說，安倍是日本史上在位最長的首相，卸任首相後仍持續協助推動政府事務。「我原本希望他可以繼續幫助日本變得更好」。

另一名到場留言致意的日本人Nori受訪時表示，她在弔唁冊上寫下願「安倍安息」，並感謝他的貢獻。

「沒想到日本會發生這樣的事情」，Nori對安倍遭槍擊身亡的事件同樣感到震驚。不過，雖然她不喜歡安倍推動的某些政策，但仍感謝安倍對日本經濟及外交事務方面的貢獻。

根據日本駐星大使館網站資訊，除了供民眾弔唁的「日本創意中心」，大使館也安排其他地方讓新加坡政府官員、外交使節團及國際組織代表等人弔唁。

新加坡總理李顯龍今天稍早在夫人何晶陪同下，到日本駐新加坡大使山崎純官邸向安倍致意並在弔唁冊上留言。

安倍從政期間曾兩度擔任首相，一次是2006年9月至2007年9月，另一次是2012年12月至2020年9月；縱橫日本政壇近30年，在國內外都具相當影響力。(編輯：韋樞)1110712

新加坡總理李顯龍12日在夫人何晶陪同下，到日本駐新加坡大使山崎純的官邸向安倍晉三致意並在弔唁冊上留言。（新加坡通訊及新聞部提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年7月12日