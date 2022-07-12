金融時報：企業擔憂台海開戰 風險簡報需求大增

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，西方企業高層對於台灣可能爆發戰爭越來越擔憂。顧問公司指出，自從烏克蘭遭到侵略後，它們的客戶對於台灣海峽開戰風險相關簡報的需求大增。

華府戰略顧問公司明燈全球戰略（Beacon Global Strategies）印太業務主任塞耶茲（Eric Sayers）表示，中國打壓香港民主，加上烏克蘭遭到侵略，已使得企業客戶對於台海開戰的憂慮「迅速升溫」。

他說：「一年前我們只會偶爾接到客戶詢問一、兩個有關台灣的問題；現在我們被要求直接就台灣的政治和軍事情勢向企業執行長做簡報，（以及）安排與美國高階官員或退休軍事領導人會面，以了解對方對相關情勢的看法。」

塞耶茲透露，他們還被要求就2024年台灣大選製作相關簡報；一些企業甚至希望他們安排兵棋推演，以協助公司高層了解台海危機可能如何開展，以便思考應變計畫。

過去2年中國派遣越來越多戰機到台灣附近，引發外界對台灣安全的疑慮激增。美國總統拜登（Joe Biden）最近訪問日本時也強調情勢的緊張，他當時警告說，美國為了防禦台灣免於中國的任何攻擊行動，可能會軍事介入。

事實上，自從去年3月時任美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）表示，中國可能在2027年底前對台灣採取軍事行動，一些外國企業便更加關切台灣安全問題。儘管官員後來淡化戴維森的言論，但最近幾個月又有些人開始更公然談論這個風險。

今年3月，美國印太司令部現任司令阿基里諾（John Aquilino）告訴「金融時報」，烏克蘭遭到侵略，應該提醒世人台灣面臨的威脅並非抽象概念。5月時美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）又說，台灣在2020年代面臨來自中國「極高的」威脅。

另家華府戰略顧問公司亞洲集團（The Asia Group）的常務合夥人唐偉康（Kurt Tong）也表示，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，他見到客戶對於台灣的詢問度「暴增」。

曾任美國駐港澳總領事的唐偉康說：「企業想知道如何察覺局勢風險，以及哪些是他們應該持續追蹤的關鍵因素。」他透露，洽詢簡報的客戶橫跨各產業，從科技、金融集團到藥廠及消費者產品製造商。

前美國中央情報局中國分析家、現任美國商情公司中國策略集團（China Strategies Group）總裁強生（Chris Johnson）同樣指出，有關台灣安全的疑慮升溫，是受到烏克蘭戰爭及「不絕於耳的2027年預測」刺激，意指戴維森的警告。「企業執行長收到的新聞充斥這些消息，他們不得不感到擔心。」

強生表示，企業關切的風險，包括台灣作為全球最重要半導體產國可能受到的衝擊，到台海若開戰它們在中國的製造工作能否繼續。

不僅企業正在評估情勢，考量從他們的供應鏈到在台灣與中國的任何工作人員等各方面因素；一些美國官員也加緊呼籲企業對相關風險提高警覺。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）本週在英國倫敦對企業高層發表談話時便提醒，鑒於烏克蘭遭到侵略後，企業受到從俄羅斯被制裁到經濟活動中斷等連串衝擊，企業領袖應加緊思考中國對台灣的威脅會有哪些牽連。

他說：「當門猛然關上時，許多西方企業的手指被夾到。如果中國真的侵略台灣，我們可能再次見到同樣情況，但規模更大。就像在俄羅斯的情況，西方多年來投資可能被綁架、資本被凍結、供應鏈和業務關係中斷。」

美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲專家古柏（Zack Cooper）指出，企業近期對台灣議題「大感興趣」，不僅來自長期關心的企業，也來自對相關議題陌生但「現在害怕」的公司。

他表示：「許多企業原本單純以為，大國涉入重大衝突不太可能發生，但俄羅斯侵略烏克蘭讓這樣的假設失效。如今的問題是，還有哪個大國可能會有嚴重軍事突發事件，而許多人顯然會聯想到台海危機。」

華府顧問公司Trenchcoat Advisors創辦人之一崔浦禮（Holden Triplett）則說，企業董事會更關心台海風險，一方面因為俄烏戰爭，另方面也與對中國供應鏈與營運進行更廣泛重新評估有關。

美國國際安全服務公司全球警衛（Global Guardian）執行長巴克納（Dale Buckner）表示，有7家財星美國500強（Fortune 500）企業已跟他的公司接觸，尋求協助針對台灣風險規劃應變方案，包括在必要情況下如何從台灣撤離員工。

巴克納透露，其中有3家是科技企業。他說，這些公司都是「你會知道的品牌。坦白說他們都很怕」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110712