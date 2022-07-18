歐盟執委會主席將赴亞塞拜然 闢天然氣供給新路

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鑑於歐盟欲降低對於俄羅斯能源的依賴，執委會主席范德賴恩18日將前往巴庫，向亞塞拜然尋求更多天然氣資源。（圖取自twitter.com/vonderleyen）

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（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，鑑於歐盟欲降低對於俄羅斯能源的依賴，執委會主席范德賴恩明天將前往巴庫（Baku），向亞塞拜然尋求更多天然氣資源。

歐盟執委會在推特上表示：「隨著俄羅斯持續以它的能源供應作為武器，歐盟應優先尋求多樣化的能源進口管道。」

「主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及（負責能源事務的）執委席姆森（Kadri Simson）將於明天前往亞塞拜然，進一步強化合作。」

根據路透社7月14日所見的一份草稿，歐盟執委會已向歐盟會員國提案，欲增加對亞塞拜然的天然氣進口量，以及支持為此擴建管線。

歐盟執委會無法馬上回應。歐盟會員國都已同意逐步對俄羅斯實施石油禁運。（實習編譯：李婕瑜/核稿：楊昭彥）1110718