凶猛熱浪橫掃歐洲 英國氣溫首度飆破40度

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）勢頭猛烈的熱浪橫掃歐洲。英國氣象局表示，倫敦希斯羅機場今天測到攝氏40.2度，為英國氣溫首度超過40度。炎炎烈日也助長了歐陸大片地區的凶猛野火，讓消防員疲於奔命。

路透社報導，英國氣象局（Met Office）指出，希斯羅機場（Heathrow）在當地時間上午11時50分（台北時間晚間7時50分）測到40.2度高溫。

據法新社，在英國歷來最高夜間氣溫紀錄於昨晚打破後，英國氣象局強調：「今天白天的氣溫可能進一步升高。」

專家將近期熱浪歸咎於氣候變遷，強調接下來數年極端天氣將變得更頻繁，且情況將持續惡化。

高溫趨使當局史無前例地對英格蘭（England）和威爾斯（Wales）許多地區發布極端高溫紅色警戒，相關地區部分鐵道已預防性關閉，學校也停課。

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）表示：「我們的許多基礎建設都不是針對這種溫度而建造的。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）研究人員指出，近半（46%）歐盟領土面臨警報等級的乾旱，11%已達警報等級，這些地區的農作物正遭逢缺水之苦。

發生在法國、希臘、葡萄牙、西班牙的野火已導致數千公頃土地付之一炬。

在法國西部，氣象局指出，諸多城鎮和城巿昨天都測到歷來最高溫。夏季通常氣候涼爽且經常下雨的西部不列塔尼（Brittany）創下超過40度高溫的紀錄。

法國境內的歐洲最高沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近，一片9公里長、8公里寬的區域仍深陷火海，原本的如畫美景、熱門營地和純淨海灘現在籠罩在灼熱之下，變得一片狼藉。

當地消防單位負責人弗穆倫（Marc Vermeulen）說，凶猛火勢名副其實地在「炸毀一切，40年樹齡的松樹樹幹都爆裂開來」。官員指出，沙丘附近昨天一共預防性撤離8000人，風向改變後，濃煙又被吹往住宅區。

孟代爾（Patricia Monteil）火速收拾細軟塞進車裡，準備逃到附近的女兒家。她說：「但如果火也燒到那裡，我就不知道該怎麼辦了。」

法國全境已有約3萬2000名觀光客或居民被迫撤離，其中許多人只能暫時安置在緊急庇護所。

法國西南部城巿波爾多（Bordeaux）檢方昨晚表示，一名疑似縱火的男子已遭拘留。

而在西班牙，當地官員表示，西北部薩摩拉省（Zamora）一名69歲牧羊人葬身大火；相同地區17日發生一名消防員殉職。另外，首都馬德里昨天有一名50多歲男性中暑。

當局通報，從西班牙南部到距離遙遠的西北部加利西亞自治區（Galicia），仍有約20場野火肆虐，約4500公頃土地被燒成焦土。

至於葡萄牙，儘管氣溫略降，但是幾乎全國地區皆因野火進入高度警戒。當地14日測得7月最高溫47度。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1110719