俄羅斯不讓撤離 花旗等銀行當地分行重新徵人

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯當局採取行動阻止外商銀行撤離後，業界消息人士和人力媒合公司表示，美商花旗銀行和萊夫艾森國際銀行等外商銀行本月都已開始徵人。

路透社報導，俄羅斯揮軍烏克蘭促使西方銀行在莫斯科的分行外籍高階僱員撤離，銀行也研究如何退出俄羅斯巿場。但是業界消息人士指出，制裁持續升級已經限制外商銀行的選項。

儘管國內出現接收外商銀行本地業務的呼聲，俄羅斯中央銀行不願聽從，部分原因是擔心恐造成存戶擠兌。

俄羅斯財政部次長莫伊席夫（Alexei Moiseev）上週表示，由於俄羅斯銀行的海外分行無法正常運作，將禁止外商銀行出售俄羅斯業務。

外商銀行只好開始試圖填補今年稍早員工突然離職留下的職缺。

銀行消息人士指出，在理解到無法輕易撤離俄羅斯後，外商銀行開始徵人。

俄羅斯數一數二的人力媒合公司「獵人頭（Headhunter）」告訴路透社，4到6月間，有外資色彩的銀行幾乎沒有在俄羅斯提供職缺，這種情況7月時出現轉變。

據獵人頭網站，萊夫艾森國際銀行（Raiffeisen Bank International AG）和花旗銀行（Citi Bank）7月分別在俄羅斯提供276和84個職缺。

花旗集團（Citigroup）拒絕就此評論；萊夫艾森國際銀行則未回應置評要求。

花旗銀行曾表示，正探討所有選項，以從俄羅斯撤離消費金融和企業金融業務。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110721