美國總統拜登確診症狀輕微 已服抗病毒藥

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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）白宮今天表示，美國總統拜登今天篩檢COVID-19呈現陽性，症狀十分輕微，已開始服用針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid。他將在白宮隔離，並繼續履行所有職務。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天發出新聞稿指出，拜登（Joe Biden）今天上午COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果呈現陽性，症狀十分輕微。

白宮指出，在確診後，拜登開始服用Paxlovid處方藥。他也將依循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指南，在白宮進行隔離。

白宮表示，拜登在隔離期間仍會持續充分履行所有總統職責。今天上午拜登也透過電話與白宮幕僚保持聯繫，原先預定的會議將以通話或視訊方式進行。

白宮表示，拜登將繼續隔離至篩檢呈現陰性為止，白宮也會每日提供拜登健康狀況的最新訊息。

現年79歲的拜登首度確診。根據白宮的說明，拜登最近一次篩檢是在19日晚間。拜登在去年就職前就已經完成2劑疫苗接種。

拜登確診，成為數個月來最新一位染疫的華府政壇高層。包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）都先後傳出確診。

拜登也是繼前總統川普（Donald Trump）後，第2位任內確診的美國總統。川普在2020年10月初也曾確診。（編輯：周永捷）1110721

拜登打4劑疫苗仍染COVID-19 症狀有流鼻水和乾咳

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登今天篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈現陽性，白宮醫師歐康納在給白宮新聞秘書的信件中指出，拜登的症狀有流鼻水、疲倦，且偶爾會乾咳。

歐康納（Kevin O'Connor）在給白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）的信函中說道，拜登（Joe Biden）於昨天晚間開始出現輕微症狀。

拜登在去年就職前就已經完成2劑疫苗接種，去年9月接種第一劑加強針，3月底接種第2劑加強針。（譯者：陳彥鈞）1110721