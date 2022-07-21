更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

美國總統拜登確診症狀輕微 已服抗病毒藥

2022/7/21 23:00（7/21 23:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
現年79歲的美國總統拜登21日確診COVID-19。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
現年79歲的美國總統拜登21日確診COVID-19。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）白宮今天表示，美國總統拜登今天篩檢COVID-19呈現陽性，症狀十分輕微，已開始服用針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid。他將在白宮隔離，並繼續履行所有職務。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天發出新聞稿指出，拜登（Joe Biden）今天上午COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果呈現陽性，症狀十分輕微。

白宮指出，在確診後，拜登開始服用Paxlovid處方藥。他也將依循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指南，在白宮進行隔離。

白宮表示，拜登在隔離期間仍會持續充分履行所有總統職責。今天上午拜登也透過電話與白宮幕僚保持聯繫，原先預定的會議將以通話或視訊方式進行。

白宮表示，拜登將繼續隔離至篩檢呈現陰性為止，白宮也會每日提供拜登健康狀況的最新訊息。

現年79歲的拜登首度確診。根據白宮的說明，拜登最近一次篩檢是在19日晚間。拜登在去年就職前就已經完成2劑疫苗接種。

拜登確診，成為數個月來最新一位染疫的華府政壇高層。包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）都先後傳出確診。

拜登也是繼前總統川普（Donald Trump）後，第2位任內確診的美國總統。川普在2020年10月初也曾確診。（編輯：周永捷）1110721

拜登打4劑疫苗仍染COVID-19 症狀有流鼻水和乾咳

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登今天篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈現陽性，白宮醫師歐康納在給白宮新聞秘書的信件中指出，拜登的症狀有流鼻水、疲倦，且偶爾會乾咳。

歐康納（Kevin O'Connor）在給白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）的信函中說道，拜登（Joe Biden）於昨天晚間開始出現輕微症狀。

拜登在去年就職前就已經完成2劑疫苗接種，去年9月接種第一劑加強針，3月底接種第2劑加強針。（譯者：陳彥鈞）1110721

延伸閱讀
拜登自曝罹癌引譁然 白宮澄清就職前已獲治療拜登民意支持度跌至36% 平個人最低紀錄頻接觸確診者 拜登再打第4劑疫苗BA.5占全美逾6成確診 次世代疫苗可望10月開打
拜登
拜登確診症狀輕微 持續履行職務路透：美國調查華為 擔心軍事敏感資訊傳回中國
川普
美國會暴動夏季終場聽證會 將聚焦川普當天言行前妻伊凡娜猝逝 川普攜3兒女送她最後一程
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登打4劑疫苗仍染COVID-19 症狀有流鼻水和乾咳