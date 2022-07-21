拜登自曝罹癌引譁然 白宮澄清就職前已獲治療[影]

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美國總統拜登20日說出自己有癌症，白宮新聞辦公室澄清，指拜登說的是他去年宣誓就職之前曾接受過皮膚癌治療。（圖取自twitter.com/POTUS）

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登今天說出自己有癌症，讓白宮新聞辦公室不得不迅速出面澄清，指拜登說的是他去年宣誓就職之前曾接受過皮膚癌治療。

綜合「紐約郵報」（New York Post）和「新聞週刊」（Newsweek）報導，在麻州索麥塞（Somerset）發表有關氣候變遷的演說時，拜登說，他年少時環境汙染十分嚴重，民眾開車之前必須先把擋風玻璃上的油汙清乾淨。

拜登說：「這就是為什麼我自己和與我一起長大的人有這麼多人罹癌，這也是為什麼德拉瓦州罹癌率昔日長期高居全美第一的原因。」

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）隨後在社群網站推特（Twitter）轉推「華盛頓郵報」專欄作家凱斯勒（Glenn Kessler）的推文，凱斯勒在推文中說，拜登入主白宮之前曾接受「非黑色素瘤皮膚癌」切除手術。

拜登的醫師2021年11月的報告也指出，拜登就任總統之前已接受「非黑色素瘤皮膚癌」手術，切除多個「局部」腫瘤。報告說，拜登罹患皮膚癌可能是「年輕時曬太多太陽所致」。

不過，目前並不清楚拜登為何要在演說中以現在式時態來形容他的癌症經歷。

79歲的拜登是美國史上年紀最長的總統，但他已經說過，有意在2024年爭取連任。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110721