土耳其總統：烏克蘭糧食出口協議22日簽署

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電）俄羅斯總統蒲亭要求西方國家取消對俄國穀物的出口限制後，土耳其總統辦公室今天表示，聯合國計劃在俄烏戰爭期間讓烏克蘭糧食出口並允許俄方出口糧食及肥料的協議，將在明天於伊斯坦堡簽署。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）辦公室僅指出，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、俄羅斯及烏克蘭官員將負責簽署儀式，未提供其他細節。

烏克蘭及俄羅斯都是全球主要小麥供應國。俄羅斯也是肥料出口大國，烏克蘭則是葵花籽油重要生產及出口國。俄羅斯2月底軍事入侵烏克蘭，嚴重打擊烏克蘭出貨作業，使糧食價格飆升，也掀糧食短缺隱憂。

聯合國極力促成烏克蘭出口滯留在黑海港口的糧食，並於13日與俄羅斯、烏克蘭及土耳其官員會談。土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）會後表示，四方將於伊斯坦堡成立烏克蘭穀物出口協調中心，共同控管港口糧食檢查，並確保運輸貨輪安全。

路透社今天引述外交官員指出，糧食出口計畫內容包括由烏克蘭船隻引導榖物船出入埋設水雷的港區水域、俄國同意於貨輪運輸時停火，土耳其則將在聯合國支持下檢查貨輪，以緩解俄國對武器走私的疑慮。

蒲亭（Vladimir Putin）19日在伊朗首都德黑蘭（Tehran）會晤伊朗及艾爾段後，舉行記者會表示：「我們將提供烏克蘭穀物出口的便利性，但前提是取消與俄羅斯穀物出口空運相關的所有限制。」（編輯：楊昭彥）1110722