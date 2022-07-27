不明確阻止 拜登政府官員盼說服裴洛西訪台風險

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國負責國家安全的官員正私下讓聯邦眾議院議長裴洛西知道，若她在台海高度緊張的敏感時刻出訪台灣，將會有哪些風險。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，熟悉裴洛西（Nancy Pelosi）相關計畫的消息來源表示，議長計劃於未來幾週進行訪問，做為她擴大亞洲行的一環，並已邀請民主、共和兩黨的議員與她同行。CNN指出，裴洛西若真訪台，她將是25年來第1位抵台的眾議院議長。

對於裴洛西這次的行程，拜登政府不僅擔憂裴洛西出訪期間的安全，也煩惱中國會對如此高調的訪問做出什麼樣的回應。多位官員告訴CNN，在中國經濟創2年最差表現情況下，中國國家主席習近平發現自己身處政治敏感境地，因此在中共第20次全國代表大會登場、他預計連任總書記之前，可以用得著一項政治勝利。

幕後，拜登政府官員一直與裴洛西及其團隊會面，闡明訪問的潛在風險。根據熟悉內情的人士說法，美國國防部官員上週對裴洛西進行簡報，說明台灣和區域緊張局勢。出席這場簡報的還有白宮官員。

針對中國會如何回應裴洛西訪台一事，美國官員認為，中國誤判局勢的機會並不大。一位美國官員告訴CNN，拜登政府官員擔心的是，中國會在裴洛西可能訪台的時間點前，試著宣告台灣上空為禁飛區，好破壞裴洛西的行程，而此舉可能進一步升高當地緊張局勢。

美國官員補充道，這樣的作法真正發生的機率不大，比較有可能的作法是，中國或許會讓共機更深入侵擾台灣防空識別區，而這可能引發台灣和美國該如何因應的新一波討論。

儘管美國當局目前為止還沒有計劃正式告知裴洛西不要訪問台灣，也不會真的告知裴洛西不要訪台，但官員在簡報中坦率提到她訪台可能伴隨的風險。知情人士表示，他們希望在不用明確告訴裴洛西別訪問台灣的情況下，悄悄讓裴洛西知道此行可能的風險。

拜登政府的官員指出，到頭來，裴洛西將自己做出決定。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110727