佛洛伊德遭壓頸致死案 再有2警被判刑3年及3年半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月遭警察壓頸致死，引發全美各地抗議種族不公。2名涉案的明尼蘇達州明尼阿波利斯市前警察今天被判刑入獄。

法新社報導，美國地方法院法官麥格納遜（Paul Magnuson）判處28歲的亞歷山大．康（J. Alexander Kueng）3年有期徒刑，以及36歲的陶杜（Tou Thao）3年6個月有期徒刑。

亞歷山大．康和陶杜因未制止另一名警察蕭文（Derek Chauvin）以「不合理的武力」對付佛洛伊德，並「刻意漠視」佛洛伊德的醫療需求，今年2月因侵害佛洛伊德的公民權而被判有罪。

亞歷山大．康、陶杜和蕭文等4名警察當時獲報指稱佛洛伊德以一張20美元假鈔買菸後，趕赴現場逮捕佛洛伊德。

根據旁觀者錄下的影片，蕭文在逮捕過程中，以膝蓋緊壓上銬的佛洛伊德頸部，長達近10分鐘，最後導致佛洛伊德昏迷死亡。

蕭文因謀殺罪被判逾20年有期徒刑，目前正在獄中服刑。

第4名前警察雷恩（Thomas Lane）也因侵犯佛洛伊德的公民權於2月被判有罪，入獄服刑2年6個月。

美國司法部助理部長克拉克（Kristen Clarke）聲明表示：「所有4名涉及佛洛伊德死亡悲劇的警察都已被聯邦法院判處有罪、入獄服刑，為他們的犯罪行為負起責任。」

他說：「聯邦政府起訴涉及佛洛伊德死亡的所有警察，應傳達了明確有力的訊息，即司法部絕不容忍任何執法人員非法濫用職權，或傷害美國民眾。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110728