菲電影被指美化馬可仕家族 傳民間社團送票惹議

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菲律賓電影「馬拉坎南宮的女傭」被指美化馬可仕家族，傳有民間社團免費發送電影票引發爭議。（圖取自facebook.com/0rasNaR0xasNa）

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（中央社記者陳妍君馬尼拉31日專電）菲律賓總統小馬可仕上任剛滿1個月，一部敘述馬可仕家族因1986年革命被迫逃離菲國的電影即將上映，卻被指美化馬可仕家族，並傳出有民間社團免費發送電影票，引發爭議。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當選後，部分人士憂心前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）戒嚴時期鐵腕統治和迫害異議人士的歷史是否將遭改寫。而他上任後不久，被指美化馬可仕家族的電影就即將上映，更引發熱烈討論。

這部電影名為「馬拉坎南宮的女傭」（Maid in Malacañang，暫譯），描述馬可仕家族在「人民力量革命」爆發後，逃往夏威夷前72小時在總統府「馬拉坎南宮」的生活，將於8月3日上映。

導演達羅．葉（Darryl Yap）說，他根據「可靠消息來源」分享的故事拍攝這部電影。預告片更稱，「馬拉坎南宮的女傭」是「基於不為人知的真相」所拍攝。

但由於馬可仕長女、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）擔任這部電影的首席顧問，導演拍攝期間更與艾米有過多次討論，不少網友質疑電影是否偏向馬可仕家族，而非公正的歷史紀實。

影片來源：VinCentiments [OFFICIAL]

菲律賓星報（Philippine Star）報導，其中一個爭議是，預告片出現一名黃衣女性，對著電話說：「把他們（馬可仕家族）趕出菲律賓。」鏡頭並未帶到這名女性臉部，但據推測，電影指涉的是馬可仕政權垮台後上任的總統柯拉蓉（Corazon Aquino）。

不過，柯拉蓉么女、藝人克莉絲（Kris Aquino）的粉絲在推特表示，根據菲律賓首位女性大法官巴瑪（Cecilia Muñoz-Palma）說法，柯拉蓉當時接到美國駐菲大使博斯沃斯（Stephen W. Bosworth）電話，指馬可仕準備好離開菲國，但希望回到位於菲律賓北部的住家再待2天。

巴瑪說，柯拉蓉原本打算同意這項要求，但在旁人勸阻下，柯拉蓉告訴美國大使，她不同意馬可仕的請求。隨後，博斯沃斯回電指馬可仕已離開菲國。

另有網友發布照片，指有民間社團免費發送「馬拉坎南宮的女傭」電影票，在社群媒體掀起討論。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，華社領袖洪玉華（Teresita Ang See）說，在艾米．馬可仕呼籲下，有「一些商業團體」購買價值數百萬披索的「馬拉坎南宮的女傭」電影票，發送給各所學校。

洪玉華說，據她所知，其中一個團體買了價值150萬披索（約新台幣81萬元）的5000張票。

艾米．馬可仕拒絕對此發表評論。製片公司則否認發送免費電影票，指這是商業團體、地方領袖和小馬可仕支持者的個人行為。（編輯：黃自強）1110731