歐盟批准德國綠能供暖計畫 預計耗資逾900億

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天批准德國價值近30億歐元的可再生能源與廢熱供暖計畫。歐盟說，上述計畫將有助德國和歐盟實現抗暖化目標。

路透社報導，這項耗資29億8000萬歐元（約新台幣915億元）的計畫旨在推動綠色能源，並在2028年前向政府提供補助金，以建設至少75%仰賴可再生能源與廢熱運作的全新地區供暖系統，或是資助現有系統「去碳化」。

歐盟執委會表示，該計畫符合歐盟對成員國國家補助「必要且適當」的規範。若未建設新的地區供暖系統，就可能必須使用高汙染性化石燃料，且當局可能不願進行此類建設，因為這需要巨額投資，且預期收益不高。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）發聲明表示：「透過這項措施，德國將能提升可再生能源和廢熱在供熱能源中的占比，進而大幅降低碳排量。」

德國這項計畫預計每年提供681百萬瓦（Megawatt）的可再生熱能發電量，其收益最高可支付計畫合格投資成本的40%。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110802