俄國入侵後 首艘烏克蘭運穀船駛抵土耳其水域

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（中央社基輔2日綜合外電報導）依據一項取消俄羅斯在黑海進行海上封鎖的里程碑協議，自俄烏戰爭以來第一艘從烏克蘭港市敖德薩（Odessa）駛離的榖物船「拉佐尼號」（Razoni）今天駛抵土耳其水域。

基輔當局宣布遭戰爭蹂躪的頓內茨克（Donetsk）地區展開強制撤離後不久，這艘船籍登記為獅子山共和國的運穀船抵達了博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）邊緣。頓內茨克如今在俄羅斯5個月來的攻勢下首當其衝。

法新社報導，在莫斯科，俄國最高法院認定烏克蘭亞速軍團（Azov regiment）為「恐怖組織」，這樣的裁決可能替遭克里姆林宮俘虜的戰士面臨漫長刑期一事開路。

拉佐尼號在土耳其和聯合國促成的一項協議下啟航，旨在讓數以百萬公噸計的受困農產品運往世界市場，以遏制全球糧食危機。

這艘船預計明天將在伊斯坦堡附近接受俄羅斯和烏克蘭官員在內的團隊檢查，之後再將2萬6000公噸的玉米送往黎巴嫩的黎波里（Tripoli）。

據路透社報導，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在紐約向媒體表示：「我們希望明天會有更多運穀船離港。此事雖然棘手且錯綜複雜，但已計劃讓其他運穀船離港。」

杜雅里克指出，在這份出口協議下，烏克蘭3座港口還有約27艘船隻「載著貨物在港口待了很長一段時間…它們已簽好合約，準備出發」。

世界最大榖物出口國之一的烏克蘭出口中斷，導致糧食價格飆升，世界上的赤貧國家首當其衝。

基輔當局也指控俄國在俄軍強奪的烏克蘭領土上竊取烏國榖物，然後運送到非洲和中東盟國，例如敘利亞。

這份榖物出口協議上個月在伊斯坦堡簽訂後不到24小時，俄羅斯便對敖德薩港發動攻擊，讓人對未來榖物運送的安全性存疑。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110803