加州今年最大野火延燒第5日 增至4死

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（中央社加州懷里卡2日綜合外電報導）加州政府官員今天表示，該州今年最大野火在北部近俄勒岡邊界肆虐第5日，搜救隊在火場中再找到2具遺體，死亡人數增至4人。

路透社報導，錫斯基尤郡（Siskiyou County）警長辦公室發表聲明指出，昨天在舊金山北方約483公里的克拉瑪斯國家森林（Klamath National Forest）裡，貫穿火場的高速公路旁，搜救隊在2棟獨立房舍找到2名罹難者。

警長辦公室昨天表示，另外2位死者的遺體在7月31日被發現。他們死於同樣的高速公路旁，另一棟住宅車道附近燒毀的汽車裡，顯然試圖在最後一刻逃離火場。

當局表示，在確認死者身分並通知他們的直系親屬前，不會再發布任何與死者有關的資訊。

截至今天，麥金尼大火（McKinney Fire）肆虐的面積已超過5萬6000英畝（2萬2662公頃）。

這場加州今年最大的野火自7月29日開始延燒以來，已有約2000位居民被迫疏散。

眾多房屋遭摧毀，且有近5000棟住宅被列為易受野火侵襲的高危險群。

野火的火勢相對前一晚溫和，死亡人數卻倍增。事件管理團隊林火行為分析師伯恩斯（Dennis Burns）在晨間簡報中表示，消防員隔出了緩衝線，以保護火場邊緣的社區，而高濕度有助於平息火勢。

這些行動多聚焦於位於錫斯基尤郡的懷里卡，這裡從前是金礦小鎮，現有7800位居民。

伯恩斯表示，氣象預報的雷雨可能讓此地喜逢甘霖，但無法預測的風勢也可能再次助長火焰，或是閃電的襲擊可能點燃更多火苗。

當局正在調查麥金尼大火的成因。

這場野火在破紀錄的高溫中爆發，區域內極為乾燥的樹木與灌木叢成了高度易燃物，科學家將這樣的極端狀況歸因於人類導致的氣候變遷。（實習編譯：黃薇心/核稿：劉淑琴）1110803