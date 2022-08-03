更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷2/300
首頁 / 國際

加州今年最大野火延燒第5日 增至4死

2022/8/3 19:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州懷里卡2日綜合外電報導）加州政府官員今天表示，該州今年最大野火在北部近俄勒岡邊界肆虐第5日，搜救隊在火場中再找到2具遺體，死亡人數增至4人。

路透社報導，錫斯基尤郡（Siskiyou County）警長辦公室發表聲明指出，昨天在舊金山北方約483公里的克拉瑪斯國家森林（Klamath National Forest）裡，貫穿火場的高速公路旁，搜救隊在2棟獨立房舍找到2名罹難者。

警長辦公室昨天表示，另外2位死者的遺體在7月31日被發現。他們死於同樣的高速公路旁，另一棟住宅車道附近燒毀的汽車裡，顯然試圖在最後一刻逃離火場。

當局表示，在確認死者身分並通知他們的直系親屬前，不會再發布任何與死者有關的資訊。

截至今天，麥金尼大火（McKinney Fire）肆虐的面積已超過5萬6000英畝（2萬2662公頃）。

這場加州今年最大的野火自7月29日開始延燒以來，已有約2000位居民被迫疏散。

眾多房屋遭摧毀，且有近5000棟住宅被列為易受野火侵襲的高危險群。

野火的火勢相對前一晚溫和，死亡人數卻倍增。事件管理團隊林火行為分析師伯恩斯（Dennis Burns）在晨間簡報中表示，消防員隔出了緩衝線，以保護火場邊緣的社區，而高濕度有助於平息火勢。

這些行動多聚焦於位於錫斯基尤郡的懷里卡，這裡從前是金礦小鎮，現有7800位居民。

伯恩斯表示，氣象預報的雷雨可能讓此地喜逢甘霖，但無法預測的風勢也可能再次助長火焰，或是閃電的襲擊可能點燃更多火苗。

當局正在調查麥金尼大火的成因。

這場野火在破紀錄的高溫中爆發，區域內極為乾燥的樹木與灌木叢成了高度易燃物，科學家將這樣的極端狀況歸因於人類導致的氣候變遷。（實習編譯：黃薇心/核稿：劉淑琴）1110803

伯恩斯
路透：蒲亭以拖待變 打賭俄烏戰爭打愈久愈有利 美中情局長：無情報顯示蒲亭健康亮紅燈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
氣候變遷致佛州海龜性別比例失衡 4年來新生僅母龜