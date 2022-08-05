尹錫悅上任不到3個月 支持率續跌至24%新低

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）最新民調顯示，韓國總統尹錫悅的施政支持率降至24%新低，較前一週續跌4個百分點。尹錫悅上任至今不滿3個月。

韓國蓋洛普今天發布2至4日對全國1001名成年民眾進行的民調結果，其中對 尹錫悅 尹錫悅小檔案 現職：韓國總統

黨籍：國民力量黨

生日：1960年12月18日

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 施政認為「做得好」的受訪者占比下跌至24%，認為「做得不好」的占比增至66%。

尹錫悅施政支持率在7月最後一週首次跌破3成，8月第一週仍延續跌勢。與上任一個月（6月第2週）時的53%相比，支持率一個多月就下滑29個百分點，跌至大選時最終得票率48.6%的一半水準。

隨之而來的負面評價占比則持續升高，從30%多倍增至66%，較前一週增加4個百分點。

觀察支持者應答狀況，韓國蓋洛普指出，保守派支持者及70歲以上受訪者持正面及負面評價的占比差距較小，分別是44%比48%，及42%比37%。

此外大部分受訪者持負面評價的占比皆大幅超越正面評價。以地區區分，保守派票倉大邱及慶尚北道地區對尹錫悅施政支持率為38%，其他地區皆不到3成，其中以進步派票倉光州及全羅道的12%最低。

負面評價占比最高地區同樣是光州及全羅道（81%），其次為首都圈的首爾（70%）及仁川、京畿道（69%），皆高於全國平均值。

以年齡區分，18至29歲族群支持度雖較上週的20%上升至26%，但60、70多歲族群支持度都下降5到6個百分點；30到50多歲族群支持度最低，在10%到24%之間。

韓國蓋洛普指出，造成這週支持度持續下跌的原因可能是上週末宣布的「降低入學年齡」政策方向等相關爭議。

韓國教育部長朴順愛上週向尹錫悅報告學制改革方案，其中包括將小學入學年齡調降一歲，引起教師、家長及學界不滿。

此外，在自由填答的評價理由中，先前在正面評價中占比最高的「公正、正義、原則」相關理由占比大幅下降。

尹錫悅所屬保守派政黨國民力量的政黨支持度（34%）也較上週下跌2個百分點，是尹錫悅政府上任後首次在民調支持率中遭最大在野黨共同民主黨（39%）逆轉，也是3月總統大選勝選以來的新低。

這次民調在95%信心水準下，最大可能隨機抽樣誤差為正負3.1%。（編輯：馮昭）1110805