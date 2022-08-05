塞內加爾國會選舉初步結果 執政陣營失絕對多數

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（中央社塞內加爾達卡4日綜合外電報導）西非國家塞內加爾國會議員選舉，今天暫時結果顯示，塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）執政陣營是國家獨立以來首度失去絕對多數優勢，不過朝野席次差距非常接近。

塞內加爾一向穩定，這次選舉是自1960年獨立以來，執政黨陣營首次失去國會多數席位，未來不得不依賴與其他黨團合作，才能在國會中通過立法案。

全國計票委員會表示，在國民議會總數165席次中，包括執政黨共和聯盟（APR）與其他政黨在內的執政聯盟共贏得82席，遠低於2017年囊括的125席。

反對黨則奪得80個席次；其餘3席由3個小聯盟取得；塞內加爾國民議會為一院制國會，從朝野席次分配看來，小聯盟3席足以左右大局影響總統人選產生。

若各方對此結果未提出上訴異議，最終數字預料在5天內由最高法院宣布。

在選舉前，主要反對派聯盟「解放人民」（Yewwi Askan Wi）與前總統瓦德（Abdoulaye Wade） 領導的聯盟「拯救塞內加爾」（Wallu Senegal）已經聯手。

兩個聯盟當時同意合作致力取得國會多數席位，並且「迫使成立共治政府」。他們還想逼迫薩爾放棄2024年參選總統希望。

現年60歲的薩爾2012年當選總統，任期7年；2019年連任，任期5年。外界指責他想要打破兩屆的任期限制，於2024年再度參選。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110805