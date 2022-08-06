廣島原爆77週年 日相：動用核武的慘禍絕不能重演

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6日是日本廣島原爆77週年，日本首相岸田文雄致詞時說，動用核武的悲慘災禍絕不能重演。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）今天是日本廣島原爆77週年，上午8時15分，也是當年原子彈投下的時刻，在廣島市和平公園舉行的紀念儀式中，出席者默哀一分鐘。日本首相岸田文雄致詞時說，動用核武的悲慘災禍絕不能重演。

追悼原爆罹難者暨祈念和平的紀念儀式今天上午開始，包括原爆受害者、遺族代表、99國及歐盟（EU）的代表等出席。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也出席儀式，這也是聯合國秘書長時隔12年出席。參與儀式的總人數約3200人參加，規模是去年和前年的4倍。去年和前年的紀念儀式皆因COVID-19（2019冠狀病毒疾病），規模縮小。

另外，俄羅斯今年2月起對烏克蘭展開軍事侵略，甚至威嚇不排除動用核武，因此俄羅斯、白俄羅斯今年皆未受邀參加這場和平紀念儀式。

今年的和平紀念儀式包括新確認的與原爆有關的死者4978人的名字在內，總共有33萬3907名原爆罹難者的名簿被納入原爆慰靈碑的石室。

廣島市長松井一實在宣讀和平宣言時，對擁核武國的為政者呼籲說：「不要讓無核武的世界變成只是個夢想，為了實現無核武的世界，國家與國家之間應架起信賴的橋樑，往前跨出一步。」他強調，要守護人民性命與財產，唯有放棄核武才能找到根本的解決對策。

松井在宣讀和平宣言時引用俄羅斯文豪杜斯妥也夫斯基所說的「不能把自己的幸福建立在他人的不幸之上。」

日本首相岸田文雄致詞時說：「77年前那一天的慘禍絕對不能重演，這是唯一的戰爭核爆受害國日本的職責，也是身為來自核爆受害地廣島的我的誓言。以核武進行威嚇，甚至動用核武已明顯成為現實問題，實現『無核武世界』的機運正在倒退，正因當今此一形勢，我要從廣島向世界大聲疾呼：動用核武的慘禍絕不能重演。」

岸田說，無論眼前道路何等狹窄、險峻、艱難，日本都要在「無核武世界」的道路上勇往直前。為此，日本堅持無核三原則，努力在「嚴峻的安全保障環境」此一現實與「無核武世界」的這個理想之間做連結。

聯合國秘書長古特瑞斯致詞時首先說：「從原爆受害者所說的證言，讓我們知道了使用核武的愚蠢。」對於目前世界的狀況，他表示，從中東到朝鮮半島，乃至於俄羅斯對烏克蘭的侵略，嚴峻的核武威脅正急速的往世界各地擴散。他強調，擁核武國有可能發動核戰一事是絕對不能被接受的。

目前禁止核子擴散條約（NPT）審議大會正在紐約舉行，古特瑞斯說：「今天我從這個神聖的地方對於參與禁止核子擴散條約的國家呼籲，為了杜絕威脅我們未來的武器，我們應加緊腳步努力。」

他最後說：「世界絕不會忘記在廣島所發生的事。罹難者的記憶、倖存者所留下的遺產絕不會消滅。」（編輯：高照芬）1110806