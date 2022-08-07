塞內加爾稱駐加外交官遭上銬痛毆 加拿大將調查

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（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大今天宣布，將針對塞內加爾正式投訴外交官近期在渥太華遭警方上銬且「痛毆」一事展開調查。

塞內加爾外交部本週在首都達卡（Dakar）召喚加拿大大使館的代辦，指責加國警方「突襲」1位塞內加爾駐加外交官的寓所，並「在眾目睽睽下施加令人屈辱的身體及精神暴行」。

塞內加爾外交部表示，已召喚這位加拿大代表「強烈斥責，並強烈譴責種族歧視與野蠻行為」。

那位駐加外交官的身分未獲披露。

事件發生地魁北克省的政府宣布，聯邦當局報告指出，「塞內加爾駐加拿大大使館第一參贊」成為警方行動對象一事引發質疑後，警察監督機構「獨立調查辦公室」（Bureau of Independent Investigations (BEI）展開調查。

加國首都渥太華市郊城鎮加蒂諾（Gatineau）警方昨晚則發出回應指出，有1名女子暴力攻擊2名員警，這和塞內加爾描述的場景截然不同。

警方表示，1名法警2日執行法院命令時遭遇麻煩，於是呼叫警方支援。警方並未透露命令內容。

警方說，他們判斷法院命令有效，發布命令者也有被告知當事人的外交人員身分，於是法警便前往執行命令，但就當法警要執行命令時，當事人突然激動起來，不僅拒絕配合，還打了1名員警臉部。

警方準備逮捕這名女子時，女子抗拒，咬了另1名員警。就在那時，警方「為了在場人士安全」用手銬銬住女子，之後法警才得以執行命令，事件到此平息。

警方表示，這名女子當時完全沒有抱怨疼痛或受傷，但當天稍晚員警卻被醫護人員召回，希望員警能在他們醫治此人時提供協助。

加蒂諾警方聲明指出，魁省檢方已被要求評估員警是否該面臨刑事調查。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110807