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北京要求遵守前政府薩德三不 韓國官員稱非承諾

2022/8/7 20:38
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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國「東亞日報」報導，對於中國外交部主張尹錫悅政府應遵守文在寅政府的「薩德三不」承諾，包括不追加部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統），韓國駐中國大使館高層相關人士反駁指出「這不是承諾」。

文在寅政府因美軍在韓國部署終端高空防衛系統，而向中國承諾「三不」，即不加入美國飛彈防禦系統（MD）、不追加部署薩德、不推進韓美日軍事同盟。

東亞日報6日在報導中表示，這是中國政府針對2017年10月駐韓美軍部署薩德問題以「限韓令」等進行報復施壓後，文在寅政府表明的政策。

東亞日報引述這名要求匿名的韓國駐中國使館官員在北京告訴記者的話說，前朝（文在寅）政府相關談判首席代表和政府發言人也曾表示，「薩德三不」不是承諾。

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中國外交部發言人趙立堅7月27日在例行記者會上表示，新官員（領導人）不能迴避舊賬，任何國家都必須保持對外政策的基本連續性和穩定性，公開要求維持薩德三不政策。

報導中表示，韓國使館相關人士指出：「有人可能會提出疑問，新政府是否存在需要認領的舊帳。」該人士否認存在趙立堅所提及的舊帳，強調「薩德三不」不是尹錫悅政府應遵守的承諾或協議。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110807

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